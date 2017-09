Les pôles de compétitivité se veulent désormais des « usines à produits d'avenir »

Les pôles de compétitivité français ambitionnent de favoriser l’innovation à travers la recherche & développement et le renouveau industriel (Crédits : BPI France)

Initiés en 2004 et créés en 2005, les pôles de compétitivité français ambitionnent de favoriser l’innovation, via la recherche et développement (R&D), et le renouveau industriel. La troisième phase de cette politique (2013-2018) vise le passage de « l’usine à projets » à « l’usine à produits d’avenir ».