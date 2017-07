Smoove, la start-up qui passe à la vitesse supérieure

Le 12 avril dernier, le syndicat mixte Autolib' et Velib' Métropole, regroupant Paris et une centaine de communes partenaires, a attribué le marché des Vélib' (estimé à 600 millions d'euros sur quinze ans) au groupement Smoovengo (associant le gestionnaire de parking Indigo, la filiale de Norauto Mobivia, le catalan Moventia et Smoove, la PME de Montpellier qui produira les vélos en libre-service et pilotera l'exploitation du service). Le nouveau contrat devrait entrer en vigueur en janvier 2018, pour une durée d'exploitation de 15 ans.

Une solution inédite, l'overflow

Smoove, qui propose deux gammes, l'une électrique, l'autre mécanique, avait mis en avant deux points forts, la sécurité et la flexibilité, qui semblent avoir fait la...

