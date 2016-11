Tout changer ! Oui, mais quoi ? Par qui ? Comment ? Et surtout : pour quoi ?

C'est à y répondre que s'emploieront, le 9 novembre, les prestigieux débatteurs du Forum Cnam-La Tribune. Démocratie, travail, spiritualité, éducation, jeunesse, progrès, innovation et bien sûr entreprise y seront traités et mis en perspective d'un postulat commun : il n'y a pas de transformation du monde sans transformation de soi. L'accomplissement de la "nouvelle civilisation" espérée par Edgar Morin - en dialogue le soir avec de jeunes entrepreneurs - est à cette condition.

FORUM TOUT CHANGER, LE 9 NOVEMBRE AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS DE PARIS, programme et inscriptions sur latribune.fr

Liste des entretiens TOUT CHANGER !