L’Amazon Academy, un tremplin pour nos PME et TPE

Organisée par Amazon avec le concours d'experts du marché du e-commerce, l'Amazon Academy se tiendra à Paris le 20 septembre prochain. Évènement en libre accès, il a deux vocations majeures : sensibiliser les entreprises qui souhaitent capitaliser sur le numérique aux avantages de la marketplace et former ces dernières aux services proposés par Amazon.

« L'Amazon Academy est une journée d'inspiration, d'échange, et de formation à destination des entreprises françaises et notamment des TPE et PME qui souhaitent tirer parti du potentiel de l'économie numérique pour booster leur activité », explique Frédéric Duval, Country Manager, Amazon.fr. « Que les entreprises soient établies ou en phase de démarrage, urbaines ou rurales, le numérique leur apporte des solutions simples et efficaces pour augmenter leur zone de chalandise et générer de la croissance, aussi bien en France qu'à l'international ». En d'autres termes, les entreprises françaises auraient bien tort de se priver des avantages des marketplaces pour développer leurs activités, notamment en dehors de nos frontières hexagonales.

Une sensibilisation nécessaire

Si Amazon a tout à gagner dans l'organisation d'un tel évènement qui vise bien entendu à recruter de nouveaux vendeurs pour sa marketplace, il n'en reste pas moins que l'opération de sensibilisation a du sens. De fait, les entreprises françaises, et notamment les PME et TPE, sont à la traine en matière de commerce électronique. Beaucoup ne se sont pas encore posé la question, et quand elles se la posent, elles baissent les bras devant les difficultés qu'elles rencontrent, qu'il s'agisse de moyens techniques ou logistiques. Or, le principe même de la marketplace est de permettre aux entreprises de dépasser ces contraintes, comme le souligne Frédéric Duval : « La Marketplace est la solution idéale pour s'affranchir des contraintes technologiques, marketing et logistiques inhérentes au e-commerce pour se concentrer sur son cœur de métier et conquérir de nouveaux marchés ». Point de vue confirmé par Gui Perrier de Dodow, société fondée par d'anciens insomniaques qui ont créé une lampe qui aide à s'endormir : « La notoriété d'Amazon est un levier fort en termes de trafic. Elle nous porte dans sa dynamique, nous rend plus visibles et nous ouvre des opportunités auxquelles nous ne pourrions prétendre immédiatement en étant seuls. Lorsque nous lançons un nouveau produit sur la marketplace, nous pouvons nous appuyer sur ses leviers pour le faire connaitre à des millions de clients potentiels en France et à l'étranger ».

Un événement en deux temps

Fort de plusieurs milliers d'entreprises françaises qui comme Dodow utilisent déjà les services de la marketplace, Amazon s'est donc investi d'une mission : accompagner nos entreprises nationales dans leur développement à l'international. Et la mayonnaise prend si l'on en croit l'organisateur de l'évènement : plus de la moitié des PME et TPE qui vendent sur sa marketplace franchiraient désormais les frontières nationales, avec un chiffre d'affaires à l'export qui, en 2016, aurait dépassé les 200 millions d'euros.

L'Amazon Academy s'inscrit dans cette volonté d'accompagner les entrepreneurs français dans la transformation numérique. Centré sur le e-commerce, l'économie numérique et les opportunités offertes par les marketplaces, l'évènement a reçu le soutien de nombreux partenaires, aussi bien des institutionnels que des organismes professionnels tels que le MEDEF, Beelev, Transition Numérique, Les Digiteurs et Entreprise du Futur. Ils viendront en début de matinée partager leur point de vue d'expert sur l'état du marché français et apporteront des conseils aux entreprises qui souhaitent profiter des leviers de croissance de la société numérique. Dans un second temps, des ateliers permettront aux participants de se former aux services de la marketplace d'Amazon et d'échanger avec des entrepreneurs qui ont déjà tenté l'aventure. « Nous espérons en faire un évènement pérenne en France afin qu'il devienne un rendez-vous incontournable pour les TPE et PME françaises, » conclut Frédéric Duval.

Encadré pratique

L'Amazon Academy aura lieu le 20 septembre 2017

De 8h30 à 14h30 au Pavillon Cambon Capucines à Paris

Inscriptions sur http://www.amazon-academy.fr/