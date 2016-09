D’après Orange, Bouygues, SFR et Iliad rediscutent d’une consolidation

Les opérateurs télécoms français SFR, Bouygues Telecom et Iliad ont repris contact au sujet d'une consolidation du secteur en France, a déclaré le PDG d'Orange, une information démentie dans la foulée par Bouygues et Altice, la maison mère de SFR. Stéphane Richard "a évoqué la reprise de contacts entre les opérateurs sans qu'Orange soit moteur dans ces échanges" lors d'une rencontre avec des investisseurs à Londres le 13 septembre, a rapporté un porte-parole de l'ancien monopole public, selon BFMTV.

Un porte-parole d'Iliad a refusé de commenter cette information. Bouygues, pour sa part, a balayé l'information dans un communiqué:

"Le groupe Bouygues dément catégoriquement avoir repris des discussions avec des opérateurs télécoms en vue d'une consolidation du marché français, comme le dit à tort un article paru sur le site BFMTV.com vendredi 16 septembre."

Idem pour Orange. A La Tribune, un responsable de la communication du groupe explique que les propos de Stéphane Richard rapportés lors de la rencontre avec les investisseurs ont été mal compris.

"Stéphane Richard a uniquement évoqué des contacts entre les opérateurs, et non des discussions approfondies", indique-t-il.

Hausse des titres Orange et Bouygues

Les actions Bouygues et Orange ont réagi positivement en Bourse à ces déclarations et ont fini en tête du CAC 40 à la clôture avec des hausses respectives de 2,81% et 2,02% alors que le titre SFR est resté stable et que celui d'Iliad gagnait 1,71%.

Après un premier échec en 2014, Bouygues et Orange avaient officialisé début janvier la reprise de discussions en vue d'un mariage qui aurait ramené à trois le nombre d'opérateurs sur le marché français des télécoms. L'opération, conditionnée à la revente d'actifs de Bouygues Telecom à Free (groupe Iliad ) et SFR, n'a pas abouti.

(avec Reuters)