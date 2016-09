La réalité virtuelle veut se libérer des PC traditionnels

Un casque pour les yeux, un autre pour les oreilles, c'est (presque) tout ce qu'il faut pour se retrouver immergé-e dans un monde virtuel, rappelant plus ou moins celui du quotidien. En fonction de l'appareil utilisé, un élément parfois gênant rappelle néanmoins l'utilisateur à la réalité : le câble qui relie son casque VR (pour réalité virtuelle) à l'ordinateur ou console permettant à l'appareil de fonctionner. Certains constructeurs ont ainsi fait le choix de se débarrasser des traditionnels PCs pour adopter une forme qu'ils jugent plus pratiques : le sac à dos taillé pour la réalité virtuelle.

Introduit sommairement au Computex, le salon high-tech qui se tient chaque année fin mai à Taipei. le VR One du Taïwanais MSI sera davantage présentés lors de la Tokyo Game Show, les 17 et 18 septembre. Pour l'heure, la fiche produit présente un objet dont les "contours aérodynamique donnent une apparence de super héros dans le monde de la réalité virtuelle". Si la date de sortie -estimée à octobre aux États-Unis par certains sites spécialisées- et le prix -les PC du genre sont vendus autour de 1.000 euros- restent encore inconnus, certaines caractéristiques techniques ont été communiqués.

Un joueur portant un sac à dos VR MSI. Crédits : MSI.

D'un poids de 3,6 kilos, le sac à dos de MSI offre sur le papier des performances comparables avec celles de bons PCs portables de jeu. Et des ventilateurs stratégiquement placés permettent d'éviter aux joueurs de ressentir la chaleur dégagée par l'ordinateur qui tourne. Quant l'autonomie, les deux batteries changeables en cours d'utilisation permettront de lancer une simulation de 90 minutes continues. Une durée qui peut paraître courte mais largement suffisante tant ce genre de simulation est épuisant pour le cerveau humain.

Plusieurs acteur pour un marché restreint

Le constructeur taïwanais n'est toutefois pas le seul à s'essayer à cette nouvelle tendance. Plusieurs semaines avant que le VR One ne soit dévoilé, le fabricant d'électroniques Zotac avait présenté son mini-PC à refroidissement liquide pouvant tenir dans un sac à dos, dont la commercialisation a débuté à la fin du mois dernier pour un prix allant de 1.000 à 2.000 dollars selon la version choisie.

HP s'est également intéressé à l'exercice en présentant quelques photos de son sac à dos VR "Omen X" fin mai à la presse. D'un poids d'environ 4,5 kilos, l'appareil était toujours à l'état de prototype mi-août lorsque le site spécialisé The Verge a été amené à le tester et aucune autre caractéristique technique n'est donc connue pour l'instant. Les trois fabricants ont été rejoints dans le jeu à la mi-juin par l'entreprise américaine Alienware, filiale de Dell spécialisée dans les PC de gamer, qui a dévoilé à l'occasion de l'E3, plus grand salon mondial du jeu vidéo, une première version de son appareil, sans entrer aucunement dans les détails.

Malgré un nombre croissant d'acteurs qui gravite autour, le segment de la réalité virtuelle ne concerne pour l'instant qu'un nombre très restreint de personnes. Outre la nécessité de posséder un ordinateur puissant et donc coûteux (ou une console pour le cas du Playstation VR), il faut également investir dans le casque. Si les modèles premiers prix sont accessibles (le Samsung Gear ne coûte que 100 euros et demande juste d'avoir un mobile Samsung datant des deux dernière années), les modèles haut-de-gamme sont bien plus coûteux : Sony est ainsi le moins cher avec son casque à 399 euros, viennent aussi l'Oculus Rift (Facebook) vendu à 699 euros en France et le HTC Vive que l'on trouve à 949 euros. Ainsi, le marché de la réalité virtuelle ne devrait peser qu'un milliard de dollars en 2016, dont 700 millions de revenus générés par la vente de 2,5 millions de casques, selon les projections du cabinet Deloitte.

Courte fenêtre de tir

Outre ce marché de niche, les sacs à dos VR risquent par ailleurs d'être confrontés au développement de casque de réalité virtuelle tout-en-un et de faire office de "solution bouche-trou". Jusqu'ici, les premiers modèles du genre développés -notamment le Gear VR de Samsung que l'on peut considérer comme tel de par son fonctionnement- permettent surtout une immersion dans le monde virtuel et peu d'interactions ou de jeux de haut qualité y sont accessibles.

Mais d'autres produits devraient rapidement offrir une alternative compétitive aux casques nécessitant d'être reliés à un appareil. Qualcomm notamment travaille sur un casque basé sur son processeur mobile Sanpdragon 820 -présent entre autres dans les Samsung Galaxy S7, HTC 10 et One Plus 3-, tandis que le fabricant de micro-processeurs Intel a pour sa part dévoilé à la mi-août son casque de "réalité fusionnée" -forme hybride entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Avec la sortie commerciale du Snapdragon VR820 prévue en 2017 et celle du Project Alloy d'Intel planifiée pour le deuxième semestre de la même année, la fenêtre de tir semble particulièrement réduite pour les sac à dos VR.