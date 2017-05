Pourquoi Qualcomm veut faire bannir les iPhone aux Etats-Unis

Qualcomm et Apple ne cachent plus leur désamour. Les deux géants de la tech mondiale ripostent par plaintes interposées depuis janvier. Dernière action en date : Qualcomm, principal fournisseur de la firme à la pomme de puces modem, souhaiterait faire interdire les importations d'iPhone aux Etats-Unis. Le versement des redevances par Apple, liées aux brevets détenus par son fournisseur, se trouvent au cœur du litige.

■ Janvier : Apple accuse Qualcomm de surfacturation

La firme de Cupertino a lancé les hostilités en janvier dernier. Apple a porté plainte contre Qualcomm, accusé d'avoir "surfacturé de plusieurs milliards de dollars" des composants. Le fabriquant d'iPhone a aussi reproché à son fournisseur d'être revenu sur une promesse de remise d'environ un milliard de dollars. Selon Apple, Qualcomm a rompu sa parole car la firme de Cupertino avait engagé des discussions avec les autorités sud-coréennes de la concurrence. Ces dernières ont sanctionné le fabricant de puces en décembre dernier pour abus de position dominante. Qualcomm a été condamné pour avoir refusé de fournir des licences essentielles à la fabrication de puces et imposé des contrats injustes à des fabricants de smartphones. Résultat : une amende record de 815 millions d'euros.

■ Avril : Qualcomm porte plainte, Apple arrête de payer son fournisseur

Le premier fabricant mondial de puces décide de rendre coup pour coup. A la mi-avril, il porte plainte contre Apple. D'après Qualcomm, la marque à la pomme abuse de sa position dominante sur le marché des smartphones pour réduire le montant des redevances qu'elle doit payer pour utiliser certains brevets et composants de Qualcomm pour ses iPhone.

"Le but d'Apple est de s'appuyer sur son immense position pour forcer Qualcomm à accepter un prix plus bas pour ses technologies brevetées qui l'ont aidé à gagner plus de 760 milliards de dollars en vendant des iPhone", affirmait la plainte.

Qualcomm assurait également qu'Apple a encouragé les autorités antitrust dans le monde, notamment en Corée du Sud, à s'intéresser à son entreprise en "donnant intentionnellement aux agences gouvernementales des informations fausses et trompeuses" à son sujet.

La semaine dernière, Apple a décidé de ne plus reverser à Qualcomm les redevances dont ses sous-traitants (comme Foxconn) doivent s'acquitter. "Faute d'un accord visant à déterminer combien on doit, nous avons décidé de suspendre les paiements jusqu'à ce que le montant correct puisse être fixé par le tribunal", a déclaré un porte-parole d'Apple dans un courriel consulté par Reuters. Conséquence : Qualcomm a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires afin de prendre en compte l'impact du manque à gagner. Le fabricant de puces table sur un chiffre d'affaires entre 4,8 et 5, 6 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal - contre une prévision initiale de 5,3 à 6,1 milliards de dollars. "Apple a décidé de manière unilatérale que les conditions du contrat étaient désormais inacceptables alors que ce sont les mêmes qui s'appliquent aux iPhone et aux iPad depuis dix ans", a déclaré dans un communiqué Qualcomm.

■ Mai : Qualcomm chercherait à bannir les iPhone des Etats-Unis

Le groupe de San Diego veut frapper fort. D'après Bloomberg, Qualcomm souhaiterait saisir la Commission Internationale du Commerce, une agence fédérale indépendante américaine qui se décrit comme "quasi-judiciaire". Ses prérogatives lui permettent de bloquer les importations de biens vers les Etats-Unis et ce plus rapidement que les cours fédérales traditionnelles. Objectif : faire interdire de territoire américain l'iPhone, majoritairement produit en Asie. Une décision qui pourrait faire mal au géant du smartphone, qui s'apprête à sortir l'iPhone 8 à l'automne pour célébrer les 10 ans de son produit phare. Les Etats-Unis sont le premier marché d'Apple, et représentent 40% de ses ventes.

(Avec agences)