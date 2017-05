En grande difficulté en Inde, Vodafone signe une lourde perte

Vodafone continue de payer au prix fort les chambardements à l'œuvre en Inde. Le géant britannique des télécoms a publié mardi une lourde perte nette de 6,3 milliards d'euros pour l'exercice 2016-2017 en raison de dépréciations d'actifs massives en Inde. Le groupe a creusé sa perte nette par rapport à l'exercice précédent, où elle atteignait 5,4 milliards d'euros, provoquée alors par des charges fiscales au Luxembourg, selon un communiqué. Vodafone a dû passer cette fois dans ses comptes une charge de 3,7 milliards d'euros correspondant à la baisse de la valeur de ses activités en Inde, qui rapportent moins d'argent que prévu du fait d'une vive concurrence dans le pays.

Pour faire face à ces difficultés, le groupe a décidé de fusionner fin mars Vodafone India avec l'opérateur indien Idea Cellular, afin de créer un des acteurs les plus gros du secteur. Le britannique ne sera pas majoritaire puisqu'il détiendra 45,1% du nouvel ensemble, ce qui lui permettra de ne plus le comptabiliser dans ses comptes. Le groupe a également souffert de changements dans la comptabilisation de ses charges fiscales, ce qui a comme l'an passé lourdement pesé sur son résultat. Dans le même temps, Vodafone a enregistré une baisse de 4,4% à 47,6 milliards d'euros de son chiffre d'affaires, une contre-performance qu'il met sur le compte des effets de change. Le groupe publie en effet en euro alors qu'il réalise une bonne partie de son activité au Royaume-Uni en livre, laquelle s'est dépréciée ces derniers mois.

Amélioration de la rentabilité

Il a néanmoins fortement amélioré sa rentabilité hors éléments exceptionnels, son bénéfice opérationnel ayant par exemple été multiplié par près de 3, grâce à des économies de coûts. Ses performances en Europe, hors effets de changes, ont été plutôt bonnes, notamment en Allemagne et en Italie et à l'exception notable du Royaume-Uni où son chiffre d'affaires et sa rentabilité ont reculé, en raison de la perte d'abonnés et de la forte concurrence dans le secteur des entreprises. Dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie Pacifique, le groupe a profité du dynamisme en Afrique du Sud, Turquie et Egypte, mais la hausse de l'activité dans ces pays a été compensée par des effets de changes négatifs.

Pour l'année qui s'ouvre et s'achèvera fin mars 2018, Vodafone entend poursuivre sa maîtrise des coûts et prévoit, hors Vodafone India, une hausse à données comparables de son excédent brut d'exploitation entre 4 et 8%. Il entend également dégager des flux de trésorerie de 5 milliards d'euros. Sous l'impulsion de son directeur général Vittorio Colao, en poste depuis 2008, le groupe a fait le ménage dans ses participations et se concentre sur la téléphonie mobile, pour devenir le deuxième groupe mondial dans ce secteur en termes d'abonnés, derrière China Mobile.

Un titre chahuté

Pour Russ Mould, analyste chez AJ Bell, interrogé par l'AFP, M. Colao "a apporté une plus grande clarté dans la stratégie de Vodafone, en se concentrant sur les activités mobiles où il est en capacité d'être un acteur majeur, en utilisant des sociétés communes pour renforcer sa position en Inde et aux Pays-Bas, et en investissement à long terme dans la 4G et la 5G". Le marché a quant à lui surtout retenu une promesse de hausse de 2% du dividende, le titre de Vodafone prenant 4,22% à 220 pence vers 10h à la Bourse de Londres dans un marché en hausse.

