Etats-Unis : le succès des applications politiques attribué à... Donald Trump

Si Donald Trump ne jure que par Twitter, des Américains ont récemment découvert de nouvelles applications pour s'intéresser à la politique. Depuis l'élection présidentielle américaine mi-novembre, les applications mobiles dédiées à la politique ont connu une hausse des téléchargements, selon les données d'App Annie, entreprise américaine spécialisée dans l'analyse d'audience des applications.

Parmi les applis politiques, les plus populaires sont : Countable, Voter (l'équivalent du Tinder de la politique), We the People, Votespotter (qui permet d'interpeller les élus de sa circonscription sur le vote de textes) et Congress, a repéré TechCrunch. Elles ont cumulé à elles cinq 300.000 téléchargements entre novembre et janvier sur iOS et Android - contre environ 100.000 installations entre août et octobre dernier.

Countable liste les décrets de Donald Trump

La plus populaire, Countable, propose entre autres des résumés de lois présentées devant le Congrès : date d'adoption, coût d'application... Et propose aux utilisateurs de "s'engager" pour débattre. L'application liste également les décrets et mémorandum de Donald Trump "pour vous aider à garder une trace", explique Countable sur son site. Selon un porte-parole interrogé par International Business Times, l'application a été installée 273.000 fois sur iOS et a gagné 295.000 utilisateurs tout système d'exploitation confondu depuis l'élection de Donald Trump.

We're tracking @POTUS's executive orders so you can actually understand what they do. https://t.co/1u2MdgDU5r pic.twitter.com/9xt0aDLVPJ — Countable 🇺🇸 (@countable) 19 février 2017

Les applications politiques ne sont pas les seules à bénéficier d'un regain d'intérêt des Américains, selon les données d'App Annie. Les applications de médias séduisent aussi de nouveaux utilisateurs. Par exemple, CNN, chaîne de télévision régulièrement prise à partie par Donald Trump, a été téléchargée plus de 1,5 million de fois sur iOS et Android depuis novembre.

