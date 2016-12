Faut-il bannir Donald Trump de Twitter ?

Quelques jours avant le scrutin présidentiel du 8 novembre, l'équipe de campagne de Donald Trump avait coupé l'accès à Internet de son candidat pour l'obliger à ne plus tweeter. Il fallait éviter à tout prix une nouvelle bévue si proche du jour du vote. Une décision surréaliste à propos d'un candidat à la Maison-Blanche, qui avait provoqué l'ironie de Barack Obama : « S'il ne peut maîtriser son compte Twitter, comment pourrait-il gérer l'arme nucléaire ? »

Après son élection, le président-élu avait promis d'utiliser Twitter de façon "plus modérée". C'était le minimum : pendant sa campagne, le milliardaire avait proféré pas moins de 289 insultes à l'encontre de personnes (adversaires, célébrités...), de médias, de pays étrangers et même d'émissions de télévision, comme l'a compilé le New York Times.

Jack Dorsey, Pdg de Twitter, embarrassé par Donald Trump

Mais chassez le naturel, il revient au galop. Après une courte pause, le président-élu a fait son grand retour sur Twitter le 13 novembre. Depuis, il enchaîne les déclarations enflammées et spontanées sur tous les sujets, des plus triviaux (comme une parodie du Saturday Night Live) aux plus sérieux (la politique monétaire de la Chine et ses projets militaires, voir plus bas). Il n'a pas non plus hésité à tweeter pour dénoncer une soi-disant « fraude massive » au bénéfice d'Hillary Clinton dans certains Etats lors de l'élection. De quoi alimenter la machine à rumeurs et les fausses informations, pour lesquelles Twitter et Facebook sont très critiqués depuis quelques mois.

The Green Party just dropped its recount suit in Pennsylvania and is losing votes in Wisconsin recount. Just a Stein scam to raise money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

Le Parti Vert vient de laisser tomber sa procédure de recomptage en Pennsylvanie et perd des votes dans le recomptage du Winconsin. Encore une arnaque de Stein pour lever des fonds !

Cette attitude provoque la consternation des médias et même de la propre équipe de Donald Trump, qui aimerait, d'après la presse américaine, que le futur président (son intronisation aura lieu le 20 janvier prochain) soit moins impulsif. « Il provoque, il trolle. Il faut le dire et le redire. Ce n'est pas normal. Cela abaisse la présidence », s'inquiétait le New York Times, cible régulière de Trump sur Twitter, dans un éditorial, fin novembre.

Même Twitter ne sait pas comment réagir face à cet utilisateur forcément pas comme les autres -un troll certes, mais un troll président- qui flirte parfois avec ses règles de conduite. Le 30 novembre, le réseau social a indiqué qu'il n'hésiterait pas à supprimer tout compte qui verserait dans l'incitation à la haine, même celui du président des Etats-Unis. Interrogé à ce sujet mardi 6 décembre, lors d'un événement organisé par le site Re/code, Jack Dorsey, le Pdg de Twitter, a fait part de sa gêne. Pour lui, Donald Trump sur Twitter, « c'est compliqué... »

I thought that @CNN would get better after they failed so badly in their support of Hillary Clinton however, since election, they are worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 novembre 2016

Je pensais que @CNN serait de meilleure qualité après avoir si misérablement failli dans son soutien à Hillary Clinton toutefois, depuis l'élection, ils sont pire !

Donald Trump, le premier « président Twitter », bouscule la communication traditionnelle

La liberté de parole du président-élu sur Twitter, ses prises de position polémiques, ses attaques contre ses opposants et les médias qui ne le soutiennent pas -y compris en apostrophant leurs journalistes-, bousculent la conception traditionnelle de la communication politique.

Fort de ses 16,9 millions d'abonnés (quel média traditionnel, presse ou télévisé, peut revendiquer une telle audience ?), le populiste Trump voit en Twitter un moyen de communication directe avec le peuple, sans fioritures de langage et sans passer par les médias traditionnels (qu'il n'aime pas, sauf ceux qui glorifient sa personne et son action). Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a donné pour l'instant aucune conférence de presse, se contentant d'annoncer ses choix pour composer son futur gouvernement... sur Twitter. Sa première conférence de presse aura lieu le 15 décembre, mais il en a déjà révélé la substance sur le réseau social : il s'agira d'expliquer comment il va se séparer de son empire immobilier pour éviter les conflits d'intérêts.

En ce sens, Donald Trump est le premier « président Twitter », le premier qui utilise le réseau social de manière spontanée et comme outil de communication privilégié, qui a la primeur de ses annonces. Alors que Barack Obama dispose d'une équipe chargée d'alimenter son compte Twitter -il signe ses propres tweets pour les distinguer de la masse-, Donald Trump ne laisse son compte à personne et se montre sans filtre. Il utilise même parfois le réseau social pour expliquer sa politique, comme le montre cette série de tweets :

The U.S. is going to substantialy reduce taxes and regulations on businesses, but any business that leaves our country for another country, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

fires its employees, builds a new factory or plant in the other country, and then thinks it will sell its product back into the U.S. ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

without retribution or consequence, is WRONG! There will be a tax on our soon to be strong border of 35% for these companies ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

wanting to sell their product, cars, A.C. units etc., back across the border. This tax will make leaving financially difficult, but..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

these companies are able to move between all 50 states, with no tax or tariff being charged. Please be forewarned prior to making a very ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

expensive mistake! THE UNITED STATES IS OPEN FOR BUSINESS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

"Les Etats-Unis vont réduire substantiellement les impôts et la régulation sur les entreprises, mais celles qui quittent notre pays pour un autre pays, licencient leurs employés, construisent une nouvelle usine dans un autre pays, et puis pensent qu'elles vont vendre leurs produits aux Etats-Unis sans taxes ni conséquence, ONT TORT ! Il y aura sur nos frontières bientôt solides une taxe de 35% pour ces entreprises qui veulent vendre leurs produits, voitures etc. Cette taxe va rendre la délocalisation financièrement difficile, mais ces entreprises peuvent déménager dans les 50 Etats, sans taxes ou pénalités. Merci d'en tenir compte avant de faire une erreur très coûteuse ! LES ETATS-UNIS SONT PRÊTS A FAIRE DES AFFAIRES !

Quand quelques tweets provoquent un incident diplomatique avec la Chine

Cette méthode directe et sans fard, qui a contribué à l'asseoir à la Maison-Blanche, semble aussi être utilisée dans le domaine de la diplomatie. Vendredi dernier, Donald Trump a échangé par téléphone avec Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Mais cet échange, le premier entre présidents américain et taïwanais depuis la reconnaissance, en 1979 par Jimmy Carter, de la « Chine unique », a déplu à Pékin, qui considère Taïwan comme un territoire lui appartenant. Le président-élu n'a pas apprécié la polémique. Il a donc tenu à mettre les choses au clair sur Twitter :

The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 décembre 2016

"La présidente de Taïwan M'A APPELE aujourd'hui pour me féliciter d'avoir gagné la présidentielle. Merci ! »

Face aux réactions outrées en Chine, Donald Trump a ajouté de l'huile sur le feu dimanche:

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

their country (the U.S. doesn't tax them) or to build a massive military complex in the middle of the South China Sea? I don't think so! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2016

"La Chine nous a-t-elle demandé si c'était OK de dévaluer sa monnaie (ce qui rend la concurrence plus difficile pour nos entreprises), pour taxer lourdement nos produits qui rentrent dans son pays (les USA ne les taxent pas) ou pour bâtir un vaste complexe militaire au milieu de la mer de Chine méridionale? Je ne crois pas!"

Evidemment, ces propos ont suscité une vague d'indignation en Chine. Lundi soir, le Global Times (média chinois) a notamment publié un article intitulé « Donald Trump apprendra à ne pas se mettre en travers du chemin de la Chine ». De quoi refroidir encore plus des relations déjà fraîches.

Reste à savoir si l'exercice du pouvoir et les conséquences -notamment diplomatiques- de telles envolées ne vont pas amener Donald Trump à tempérer sa nature... ou, si c'est impossible, à autoriser ses conseillers à le priver une nouvelle fois d'Internet.