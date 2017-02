Etats-Unis : Accenture, dernier groupe en date à vouloir booster ses effectifs

Accenture se joint au train d'investissements et de créations de postes outre-Atlantique. Le groupe américain de conseil et de services informatiques a annoncé vendredi vouloir créer "15.000 nouveaux emplois hautement qualifiés" aux Etats-Unis d'ici la fin 2020, soit une augmentation de 30% des effectifs dans ce pays, précise son communiqué.

Plus d'un milliard de dollars pour la formation des salariés

Accenture dit parallèlement vouloir ouvrir d'ici la même échéance 10 nouveaux "hubs d'innovation" dans des villes clés du pays, afin de permettre une collaboration plus étroite avec ses clients, et investir 1,4 milliards dans la formation des salariés.

"Aujourd'hui marque un moment clé pour aider les clients d'Accenture à jouer un plus grand rôle dans le programme de croissance et d'innovation de la nation", a commenté la directrice générale du groupe, Julie Sweet, citée dans le communiqué.

Depuis l'élection de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, les annonces de ce genre se sont multipliées. Le 45e président américain a fait du retour de la production industrielle et de l'emploi dans le pays une de ses priorités. Accenture est ainsi le dernier grand groupe en date à annoncer des investissements et des créations de postes aux Etats-Unis. Le géant automobile General Motors a ainsi déclaré à la mi-janvier vouloir investir un milliard de dollars dans ses usines, emboîtant le pas à Ford, Toyota et Fiat.

La croissance aux Etats-Unis a connu une fin d'année 2016 en décélération, les exportations chutant de 4,3% au 4e trimestre, au plus bas depuis début 2015, associée à une accélération des importations (+8,3%). Pour 2017, la Fed prévoit une expansion modérée de 2,1% tandis que le FMI table sur 2,3% mais ces chiffres ne tiennent pas en compte des éventuelles mesures décidées par Donald Trump. Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si un effet Trump se fait ressentir sur l'économie américaine.

(avec AFP)