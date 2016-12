Frédéric de Gombert, l'hypercroissant du multicanal

Chez Akeneo, on se croirait presque dans un jeu d'aventures. Avec pour décor, un parc arboré de 4 hectares, une imposante bâtisse en pierre de tuffeau, des escaliers en colimaçon, des boiseries dissimulant des portes discrètes derrière lesquelles des développeurs débitent des lignes de code, une fresque murale parodiant La Cène de Léonard de Vinci, des messages subliminaux sur les murs « Make something Julia wants », et des zyggys, ces drôles d'oiseaux aux multiples cous illustrant pour chacun les différents réseaux de distribution du multicanal...

« Je ne voulais pas d'un plateau sans âme, avec des néons au plafond... Le lieu est important pour fédérer les équipes, créer une ambiance, une dynamique partagée. Un endroit où l'on ait envie d'être pour travailler ou faire un barbecue », confie Frédéric de Gombert, 35 ans, cofondateur et CEO de la startup venue s'immerger, en 2013, dans le porteur écosystème numérique de la cité nantaise.

Bienvenue dans l'univers d'Akeneo créée pour mettre de l'ordre dans les données des produits des entreprises et de l'e-commerce. Jusque-là, il y avait Excel et ses fameux tableaux. Le cauchemar de Frédéric de Gombert. « J'ai pris conscience du besoin des entreprises lorsqu'au sein d'un grand nom de la maroquinerie française, le service Web peinait à trouver les données de forme, de dimensions, de couleur, de matières... des produits qu'il commercialisait pour alimenter son site de vente en ligne. Le temps de tout rassembler, il fallait s'occuper de la saison suivante. Le pire, c'est que deux étages plus bas, l'équipe du catalogue papier menait la même démarche depuis plusieurs mois... »

Akeneo est née de là. De la volonté de développer une solution en open source pour gérer l'information-produit, disséminée dans les fonctions achat, logistique, marketing, distribution... Un PIM (Product Information Management) pour les spécialistes, un « chantier énorme » pour les autres. « Si tu le fais, on te suit » , assure le maroquinier. Pour Frédéric de Gombert, c'est un challenge. Un vrai, celui qui va lui redonner goût à l'entreprenariat.

Plus de 30 000 téléchargements

Sorti de l'école d'ingénieurs en informatique EPITA (École pour l'informatique et les techniques avancées), passionné par les jeux de rôle, lui se voyait plutôt dans le jeu vidéo. En pleine démocratisation de l'ADSL, le jeune diplômé fonde sa première startup, Manalee, autour du streaming et de l'édition de logiciels. Une aventure rapidement balayée par l'arrivée de YouTube et de Flash :

« Ça m'a ouvert les yeux sur les réalités de l'entreprise, la compta, les recrutements... De savoir aussi que je ne serais pas salarié toute ma vie », ajoute-t-il.

Entré chez la SSII Smile comme développeur, Frédéric de Gombert goûte au commercial, gravit les échelons, prend de l'assurance et tisse son réseau au sein d'une entreprise qui va passer de 50 à 800 salariés en quelques années - « J'ai vécu les étapes de la croissance », se remémore-t-il. C'est là qu'il met le pied dans l'e-commerce. Il côtoie Yoav Kutner, l'un des fondateurs de la plateforme d'e-commerce Magento, rachetée en 2011 par eBay. En trois ans, l'offre d'e-commerce déployée pour Nestlé, Chantelle, The North Face... atteint 30 % du chiffre d'affaires de Smile. C'est là encore qu'il croise Nicolas Dupont et Benoît Jacquemont, aujourd'hui associés d'Akeneo. Frédéric de Gombert sent qu'il y a quelque chose à faire. « Si tu le fais, on te suit », lancent les trois compères, convaincus de la pertinence du projet.

Tous les quatre fondent Akeneo, avec un capital de 50.000 euros.

« Ce sont des personnes de confiance, avec lesquelles j'ai des affinités et dont je sais comment elles réagissent en cas de coup dur », précise le CEO d'Akeneo.

Les sociétés qui fonctionnent ont besoin de compétences complémentaires, et nous le sommes. Frédéric a de vraies capacités commerciales, loin de l'image que l'on peut se faire du représentant de commerce », indique Benoît Jacquemont, directeur technique d'Akeneo. Initié à l'improvisation théâtrale au sein d'une compagnie parisienne devenue professionnelle, Frédéric de Gombert se révèle un subtil pratiquant dans l'art du pitch et de la négociation.

En moins de trois ans, la startup lève plus de 2 millions d'euros. Une communauté est née. La solution open source a été téléchargée plus de 30.000 fois et compte plus de 2.500 contributeurs. Une solution payante est parallèlement déployée chez une centaine de grands comptes comme Samsung TV, Auchaun, Cora ou Feu Vert. Derrière leurs écrans, les développeurs apprécient la vision, la transparence des décisions et l'accessibilité du maître du jeu, qui ambitionne de devenir le leader mondial de la gestion des données produits.

Si Frédéric de Gombert l'avoue encore du bout des lèvres, les croissances de 200 % réalisées en 2015 et 2016, une augmentation progressive des effectifs (56 personnes en 2016) et le récent lancement d'une levée de fonds conséquente le confirment. Un an après avoir pris pied en Allemagne à Düsseldorf, il vient d'ouvrir un bureau aux États-Unis, à Boston, et a convaincu Roy Rubin, l'ex-CEO de Magento de l'accompagner dans le développement de la stratégie d'Akeneo à l'international. Le patron d'Akeneo a décidément le sens du verbe... et des affaires.

