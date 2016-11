Robert Langer et ses implants biodégradables, une avancée médicale

Avec plus plus de 1.000 brevets déposés et 220 récompenses, Robert Langer est un chimiste de renommée mondiale. Son œuvre majeure : un implant biodégradable qui permet d'administrer précisément des molécules de médicaments afin de traiter des tumeurs du cerveau. Il lui faudra 20 ans d'efforts pour qu'il soit autorisé aux Etats-Unis, en 1994.

Loin de se reposer sur ses lauriers, l'infatigable professeur travaille sur de multiples projets ambitieux, tel cet implant résorbable capable de réparer des moelles épinières endommagées à la suite d'accidents. Testé chez quelques patients, il montre des effets spectaculaires !