La gendarmerie coule le site pirate Zone Téléchargement et fait 3 prisonniers

Lundi 28 novembre, Zone Téléchargement (zonetéléchargement.com), l'un des premiers sites de téléchargement illégal français, qui proposait gratuitement des films, des jeux et de la musique, a été fermé par la gendarmerie, annonce cette dernière via Twitter et Facebook. Sept personnes ont été interpellées dont trois ont été placées en garde à vue à la section de recherche SR de Toulouse, selon une source proche de l'enquête, rapporte l'AFP.

C'est moderne: la gendarmerie nationale a mis la main sur les auteurs d'un site de téléchargement illégal et, d'un tweet deux coups, fait savoir à tous les internautes que le numérique n'a plus de secret pour elle, qu'elle en maîtrise désormais tous les codes, tous les outils, toutes les dimensions. De fait, tout le monde est prévenu - geeks et amateurs de films gratuits - le cyberespace, le vaste web, n'est plus une zone de non droit.

D'ailleurs, Nicolas Duvinage, le chef du C3N (le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la gendarmerie) qui dispose de 35 enquêteurs dont la mission est une surveillance tous azimuts (web1.0, réseaux sociaux, darkweb, réseaux communautaires de jeux en ligne, peer-to-peer, etc), le dit tout net :

"C'est bien plus grave que l'élection de Trump"

Pour autant cette fermeture suscite depuis lundi soir de nombreuses réactions de colère ou de tristesse sur les réseaux sociaux, par exemple via le #zonetelechargement. Un autre hashtag, "JeSuisZoneTelechargement", s'inspirant du slogan "Je suis Charlie" qui avait suivi l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, a été lancé sur Twitter où les internautes se déchaînent, parfois avec humour.

"La fermeture de zonetéléchargement c'est bien plus grave que l'élection de Trump", aux Etats-Unis, dit l'un. "Ils n'ont pas des terroristes à trouver plutôt que de fermer zonetelechargement ?", dit un autre.

Ou, encore plus en prise avec l'actualité du moment :

Tu remets Zone Telechargement, tu gagnes en 2017. Réfléchis bien @fhollande — Charles Chevillard (@CharlesCHT) 28 novembre 2016

Megaupload, KickAss Torrent, les fermetures s'enchaînent

Beaucoup disent s'être à peine remis de la fermeture de Megaupload par la justice américaine en 2012 dans le cadre d'une campagne anti-piratage et certains proposent d'organiser des manifestations.

>Lire : Megaupload : la Nouvelle-Zélande autorise l'extradition de Kim Dotcom vers les États-Unis

Fin juillet 2016, les autorités américaines avaient annoncé l'arrestation en Pologne et l'inculpation aux Etats-Unis de l'Ukrainien Artem Vaulin, le patron du site de téléchargement illégal KickAss Torrent (KAT). Le département de la justice des Etats-Unis (DoJ), qui a demandé son extradition, ne plaisante pas : dans sa plainte, il estime que KAT attire plus de 50 millions de visiteurs par mois, ce qui en fait le 69e site internet le plus visité au monde, et chiffre le préjudice à plus de 1 milliard de dollars.

Le préjudice pour les auteurs atteindrait 75 millions d'euros

Le portail Zone Téléchargement, qui comptabilisait tout de même plusieurs millions de connexions par mois, était quant à lui visé de longue date par une enquête du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie, lequel est basé à Toulouse.

Il permettait de télécharger de façon totalement gratuite des dizaines de milliers de films, de séries, de morceaux de musique mais également des jeux vidéo.

Le préjudice pour les différentes industries concernées s'élève à environ 75 millions d'euros, selon la gendarmerie, qui a annoncé la fermeture du site lundi soir sur son compte Twitter.

Une plainte avait été déposée en 2014 par l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).

(Avec agences)