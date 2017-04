Pourquoi le français OVH rachète le cloud de l’américain VMWare

OVH voit plus grand. Déjà leader européen et troisième acteur mondial du cloud (informatique en nuage), la startup devenue une licorne, basée à Roubaix dans les Hauts-de-France, part à la conquête du marché américain. Ses dirigeants ont annoncé le rachat à venir de vCloud Air, la division cloud du géant de la virtualisation de serveurs VMWare. L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois de juin.

1,5 milliard d'euros d'investissements d'ici à 2020

L'annonce s'inscrit dans la droite lignée de la stratégie d'accélération de la startup française. Avec 18 millions d'applications web hébergées, le groupe numéro un en Europe -qui prend également en charge la réservation des noms de domaine - doit désormais s'imposer aux Etats-Unis pour changer d'échelle. Il y est aujourd'hui complètement distancé par les quatre champions Amazon Web Services, Microsoft, IBM et Google, qui concentrent à eux seuls 54% du marché mondial d'après Synergy Research.

C'est en partie pour se donner les moyens de cette ambition qu' OVH avait levé 250 millions d'euros à l'automne dernier, le record de l'année 2016 en France. La startup, qui emploie 1.500 personnes dont 900 dans l'Hexagone, compte investir 1,5 milliard d'euros d'ici à 2020 pour mener des acquisitions comme celle de vCloud Air, et construire de nouveaux data centers dans ses marchés stratégiques. Deux sont actuellement en construction aux Etats-Unis, sur la côte Est et Ouest, pour un investissement estimé à 100 millions de dollars.

Séparation des activités américaines et européennes

Le rapprochement avec VMWare fait sens : les deux entités "sont partenaires depuis 2010", d'après Laurent Allard, le vice-président d'OVH. Cette relation stratégique comprend "une R&D conjointe et la distribution de solutions haut de gamme", précise la société, qui faisait partie des clients les plus importants de VMWare.

L'acquisition permettra aussi à OVH de mettre la main sur les 14 datacenters mondiaux de VMWare, ce qui devrait faciliter son expansion internationale. De quoi offrir, selon Laurent Allard, "une proposition de valeur unique, adaptée aux plus grandes entreprises, avec une large palette de solutions de migrations et des fonctionnalités avancées autour d'infrastructures hybrides et de datacenters virtuels".

Pour rassurer ses clients européens, la startup précise que ce qui se passe aux Etats-Unis restera aux Etats-Unis. Seuls les clients américains de vCloud Air seront soumis aux règles du Patriot Act.