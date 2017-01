Mattel lance Aristote, une enceinte connectée pour "éduquer" les enfants

Un assistant personnel pour les parents, une baby-sitter pour les enfants. A la veille du CES 2017 à Las Vegas, le fabriquant de jouets Mattel a annoncé mercredi le lancement de son enceinte connectée Aristote. Développée avec Qualcomm et Microsoft, elle sera vendue 300 dollars à partir de cet été. "Notre but était le suivant : comment créer une plate-forme technologique qui évolue et se développe avec votre enfant ?", déclare à Bloomberg Robb Fujioka, chef des produits chez Mattel.

Dotée de deux intelligences artificielles différentes, l'enceinte connectée s'adapte selon le profil de son utilisateur. Pour les enfants, c'est Aristote - qui se présente comme une descendante du philosophe. Cette intelligence artificielle peut proposer des jeux - comme faire deviner les couleurs ou les formes - répondre aux questions ou encore lire des histoires. "Notre approche autour de l'intelligence artificielle était : comment pouvons-nous éduquer et divertir les enfants ?", explique Robb Fujioka à Fast co design. L'argument de vente de Mattel : l'enceinte connectée est capable de comprendre le langage et les approximations des enfants. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Echo, développé par Amazon. Fin décembre, un enfant discutant avec l'enceinte connectée du géant de l'e-commerce s'est vu proposer du porno - et la vidéo est devenue virale. Mattel explique de son côté que les enfants devront lire un paragraphe de test à l'assistant afin qu'il puisse apprendre à reconnaître leur voix, précise The Verge. L'enceinte est également dotée d'un contrôle parental pouvant être "customisé", selon Bloomberg.

Un système de chiffrement pour éviter les piratages

Les parents discutent quant à eux avec Alexa, l'assistant personnel d'Amazon. L'enceinte peut les aider à commander des produits pour enfants, comme des couches ou des biberons. Livrée avec une caméra, elle peut faire office de babyphone. Grâce à une application, les parents peuvent programmer l'enceinte pour qu'elle lance une berceuse ou une veilleuse afin de calmer les nuits difficiles de leur enfant, détaille Fast co design. Aristote peut même aller jusqu'à compiler des données sur les temps de sieste...

L'enjeu pour Mattel ? Protéger les données collectées par son enceinte. L'année dernière, le fabricant de jouets avait annoncé le lancement d'une Barbie connectée. Connectée à la Wi-Fi et dotée d'un micro, elle avait été critiquée pour permettre facilement son piratage. Mattel fait valoir que son enceinte est dotée d'un système de chiffrement.