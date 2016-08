Niel se voit bien croquer 15% du marché italien du mobile

La concurrence est prévenue : il est déjà dans les starting-blocks et visiblement impatient d'en découdre. Lors de la présentation de ses résultats au premier semestre ce mardi, Xavier Niel a souhaité, comme souvent, faire un point avec les analystes financiers qui le suivent. Outre les solides résultats d'Iliad (maison-mère de Free) en France, le magnat des télécoms et des médias s'est surtout épanché sur sa prochaine campagne d'Italie.

De fait, Xavier Niel pourrait très bientôt faire son entrée sur ce marché à la faveur du rapprochement entre les opérateurs mobiles 3 Italia et Wind. Début juillet, le patron d'Iliad a en effet signé un accord avec ces acteurs pour reprendre une partie de leurs actifs en cas de mariage. Une entente jugée indispensable pour obtenir leur Graal : un feu vert de l'autorité européenne de la concurrence. Laquelle doit, selon l'agence Reuters, se prononcer sur ce dossier « dans les prochains jours ».

Quoi qu'il en soit - et quand bien même la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a récemment fait capoter de nombreux deals dans les télécoms sur le Vieux Continent -, Xavier Niel fait comme s'il avait déjà décroché la timbale. Plusieurs analystes financiers le confirment à La Tribune : l'industriel aurait ainsi estimé qu'une part de marché de 15% du mobile en Italie constituait une perspective « raisonnable » pour les prochaines années.

Xavier Niel n'a en revanche rien dit de sa stratégie commerciale dans la péninsule. Pour beaucoup d'observateurs, il y a de grandes chances qu'il opte pour un positionnement similaire avec celui qui a fait son succès en France. C'est-à-dire miser sur des offres à prix cassés, à savoir 2 euros par mois pour la voix seule, et 19,99 euros avec appels illimités et de la data. Dans nos colonnes, Agathe Martin, analyste Exane-BNP Paribas jugeait le mois dernier cette perspective tout à fait plausible :

« En matière de téléphonie mobile, l'offre la plus basse que l'on puisse trouver actuellement en Italie est de 7 euros, avec une moyenne avoisinant les 9 euros. Sous ce prisme, un forfait à 2 euros pourrait facilement attirer un grand nombre de consommateurs, d'autant que nous sommes là-bas dans un marché où le prépayé est prédominant, et où l'usage de la voix est encore beaucoup plus important que celui de la data. »