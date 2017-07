Nouvelle plainte d'actionnaires contre Toshiba

Les révélations de falsifications intervenues en 2015 ont entraîné la démission des principaux dirigeants du groupe. (Crédits : Issei Kato)

Six personnes réclament plus de 70 millions d'euros au groupe, dans l'affaire de manipulation des comptes intervenue entre 2008 et 2014. Toshiba est désormais visé au Japon par une trentaine de plaintes.