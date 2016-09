Redevance TV : les Français payent-ils plus que leurs voisins ?

Le montant de la redevance suscite de nombreux débats en France. A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2017, le gouvernement prévoit une augmentation de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) de l'ordre de 2 euros, soit 139 euros en métropole et 89 euros dans les départements d'outre-mer. L'apport au budget est estimé à 63 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2016. Ces nouvelles recettes devraient permettre de :

"contribuer au financement des priorités identifiées dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens des acteurs de l'audiovisuel public, et, en particulier, le soutien renforcé à la création, le rayonnement de la France à l'international, l'adaptation à la révolution numérique et aux nouveaux modes d'accès aux services audiovisuels, notamment en matière d'information."