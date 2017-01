Zuckerberg embauche l'ancien directeur de campagne d'Obama pour sa fondation

Les connexions entre la Silicon Valley et des anciens de la Maison Blanche se multiplient. Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan viennent d'embaucher du personnel expérimenté en politique et dans les affaires publiques comme l'a récemment révélé le New-York Times.

Deux anciens directeurs de campagne présidentielle

Outre leurs expériences en politique, les deux nouvelles recrues de la fondation ont également de nombreuses expériences en économie et dans le domaine de l'entreprise.

David Plouffe a été directeur de la campagne de Barack Obama en 2008 et est considéré comme l'un des artisans de sa victoire. Après quelques années à la Maison Blanche en tant que conseiller du président, il a intégré l'équipe d'Uber en 2014 comme vice-président en charge de la politique et de la stratégie. Il a cependant été rétrogradé au poste de conseiller stratégique mais devrait rester membre du conseil d'administration de la firme. Entre ces deux expériences, il a tenu des chroniques au sein de grands médias économiques américains tels Bloomberg TV et ABC News comme le rappelle le journal suisse Bilan.

David Plouffe, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan. Crédits : Facebook.

Le second est loin d'être un novice en politique. Kenneth Mehlman a travaillé pour la campagne électorale du candidat républicain William Weld en 1990 au poste de gouverneur du Massachussets. Après avoir participé à de multiples campagnes au niveau local et gravit les échelons de la politique, il a fini par obtenir le poste de directeur de campagne de Georges W. Bush en 2004. Il a par la suite était directeur du comité national républicain. Au niveau économique, il a été directeur des affaires publiques chez KKR, un des plus grands fonds d'investissement américains. Il devrait conserver certaines missions au sein du groupe comme il le précise sur sa page Facebook personnelle.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Mark Zuckerberg a précisé les missions de la fondation et ceux qui pourraient donc attendre les deux nouveaux collaborateurs dans leurs tâches. Le patron a d'abord développé le rôle que pourrait avoir David Plouffe :

"Notre approche vis-à-vis de la fondation Chan Zuckerberg Initiative est d'apporter de l'ingénierie dans le changement social. Nous construisons des outils pour apporter des programmes à l'intérieur des écoles et aider les scientifiques à guérir toutes les maladies qui peuvent survenir durant l'enfance [...] La promotion a toujours fait partie de notre approche [...] Je suis content de travailler avec David sur ce sujet. Il a une formidable expérience."

David Plouffe a également indiqué sur sa page Facebook que "son travail sera de trouver des moyens créatifs pour élever la voix de ceux qui veulent construire un futur meilleur".

Zuckerberg a en revanche apporté moins de précisions sur le rôle de Kenneth Mehlman. Il a indiqué qu'il dirigerait le conseil d'administration de la fondation et aurait donc un rôle clé. Il a enfin insisté sur la double expérience du privé et du public de sa nouvelle recrue. "Ils travailleront ensemble pour trouver de nouvelles opportunités afin de travailler avec le gouvernement, des partenaires et des gens qui font avancer le potentiel humain."

A la suite des critiques émises à l'encontre de Facebook concernant son manque de neutralité pendant la campagne américaine, Mark Zuckerberg a donc décidé de recruter des personnes ayant eu des parcours dans les camps politiques opposés. Ce qu'il explique d'ailleurs : "David et Ken ont mené des campagnes pour des partis différents mais ils ont également été amenés à travailler ensemble sur des sujets tels que l'égalité des droits concernant le mariage pour tous."

Une fondation pour l'égalité des enfants

Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ont crée officiellement Chan Zuckerberg Initiative (CZI) en 2015. CZI recueille 99% des parts de Facebook détenues par le couple. Cette structure n'est pas une fondation au sens classique du terme. Il s'agit d'une Limited Liability Company (LLC) qui possède un statut particulier situé entre la fondation et l'entreprise. Selon Pixels, les LLC bénéficient d'une fiscalité avantageuse (pas de droits de succession, ni d'impôts sur les bénéfices) dans le but d'inciter les plus grandes fortunes à investir. D'après le site officiel de l'organisation caritative, ses missions doivent se concentrer principalement sur la promotion de l'égalité entre les enfants. Plusieurs thèmes de travail sont mentionnés comme l'enseignement, la science, la lutte contre les maladies.

Avec le profil de ces deux nouvelles recrues, les passerelles entre la politique et Facebook devraient être facilitées pour Mark Zuckerberg qui ne cesse de semer le doute sur ses ambitions politiques.

