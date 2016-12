Le marché de la piscine enregistre sa meilleure année de la décennie

À la différence d'autres secteurs, le marché de la piscine ne plonge pas et s'apprête à réaliser une année 2016 exceptionnelle. En effet, avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros entre octobre 2015 et septembre 2016, la filière a fait un bond de 18% par rapport à la période précédente, selon les données publiées par la Fédération des professionnels de la piscine (FPP) le 8 décembre. Mieux, le secteur a réalisé son meilleur résultat depuis le début de la crise, car il faut remonter à 2007 pour trouver la trace d'un chiffre d'affaires plus élevé (2 milliards d'euros).

Comme le pouvoir d'achat des Français ne s'est pas miraculeusement envolé ces derniers temps, la clef de ce succès des piscines est à aller chercher ailleurs. Gilles Mouchiroud, président de la FPP, interrogé par l'AFP, parle d'une "année exceptionnelle", avec une "météo très favorable" et surtout un secteur qui s'est adapté en travaillant sur "de nouveaux produits, pour fournir des piscines plus petites amis mieux équipées".

Le secteur a donc pu s'étendre au plus grand nombre et la France va rester le premier marché d'Europe, avec 1,91 million de piscines à la fin de l'année 2016, soit 84.652 de plus qu'à fin 2015. Seule ombre au tableau, le nombre de devis établis par les professionnels pendant l'été 2016, en baisse de 7,5% par rapport à l'été précédent. Gilles Mouchiroud reste toutefois pleinement optimiste pour les six premiers mois de l'année 2017, rassuré par les "carnets de commandes qui se remplissent".

Lire aussi : Un sénateur français veut utiliser des drones pour lutter contre la fraude

(avec AFP)