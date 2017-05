Monaco devient la ville la plus chère du monde pour l’immobilier de luxe

Hong-Kong a fini par être détrôné... La ville de l'Asie de l'Est a longtemps été classée ville la plus chère du monde pour l'immobilier de luxe, mais selon la dernière étude mondiale publiée par Savills PLC le 27 avril 2017, c'est bien Monaco qui prend la première place du classement. Les prix du haut de gamme s'élèvent à 41.400 euros au mètre carré en moyenne dans la principauté, contre 39.100 euros pour Hong-Kong. En 10 ans, le prix de l'immobilier de luxe à Monaco a augmenté de 180% !

Tokyo complète le podium avec 29.200 euros par mètre carré en moyenne. Viennent ensuite Londres, 17.600 euros le m2, et New-York, 16.700 euros le m2. En sixième position, Shanghai est la ville qui a connu la plus forte progression de prix en dix ans, avec une hausse de 248% pour atteindre 15.300 euros. Paris n'arrive donc qu'à la 7ème avec 11.900 euros en moyenne sur le haut de gamme.

Pour le très haut-de-gamme, c'est Hong-Kong qui garde la première place, avec 117.200 euros en moyenne. Monaco suit avec 100.100 euros, puis viennent ensuite New-York (60.900 euros le m2) et Moscou (46.700 euros le m2).

Une économie diversifiée en forte croissance

Du fait de cette première place nouvellement acquise, Savills fait un focus sur l'immobilier haut de gamme monégasque. Le quartier le plus cher de la ville-pays est Lavrotto, où le prix moyen des transactions s'élève à 6,4 millions d'euros. L'avenue Princesse Grace longeant ce quartier, est la 4e rue la plus chère au monde, selon une autre étude de Savills pour Billionaire.com, avec un prix au mètre carré dépassant les 100.000 dollars... A la différence des grandes capitales, l'hypercentre de Monaco est la partie la moins chère de la ville, même si le prix moyen d'une transaction s'élève tout de même à 1,6 million d'euros...

Selon Savills, cette forte progression des prix de l'immobilier de luxe à Monaco s'explique par une économie très performante et surtout assez variée (voir graphique ci dessous). L'économie monégasque est ainsi répartie de manière plutôt équitable entre les différents secteurs, que ce soit dans les services, la finance ou la vente. De plus, de 2010 à 2015, le PIB par habitant de la principauté a augmenté de 5,4% en moyenne par an, contre 1,2% pour la zone Euro en moyenne. Ce PIB par habitant s'élève donc désormais à 166.000 euros, ce qui en fait le deuxième plus élevé de cette zone euro, juste derrière le Liechtenstein. C'est aussi la ville dans laquelle la concentration de millionnaires est la plus haute du monde, avec 31 millionnaires pour 100 résidents...

