Allemagne : Delivery Hero intègre l'indice Dax 30 et remplace Wirecard

Séance de chaises musicales au sein du Dax 30. Wirecard, société de paiement en ligne en faillite depuis le 24 juin, quittera l'indice le 24 août peut-on lire dans un communiqué de l'opérateur Deutsche Börse. « Son successeur est Delivery Hero », précise le document publié mercredi 19 août au soir.

Delivery Hero est une société de livraison de repas créée en 2011 et basée à Berlin. Présente dans 40 pays, elle y emploie plus de 25.000 personnes. Hormis son siège social, l'entreprise n'est toutefois quasiment plus présente dans son pays d'origine après la vente en 2018 de ses activités de livraisons de repas en Allemagne à la société néerlandaise Takeaway, propriétaire de l'application Lieferando.

Delivery Hero connaît une forte croissance internationale avec un chiffre d'affaires attendu cette année à 2,5 milliards d'euros environ. Elle reste cependant fortement déficitaire puisqu'elle a enregistré une perte avant impôts de 663,4 millions d'euros l'an dernier, soit presque le triple de la perte essuyée en 2018. Elle sera remplacée sur le MDax des valeurs moyennes, où elle était listée depuis 2017, par l'équipementier spécialisé dans l'électronique Aixtron.

Lire aussi : Six mois après son pic, où en est la Bourse de Paris ?

Wirecard dans la tourmente

Quant à l'ancienne étoile montante du secteur technologique et financier, Wirecard, la fintech a déposé le bilan en juin après avoir reconnu un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes. Cette scandaleuse affaire de fraude comptable, d'une ampleur inédite en Allemagne, a terni la réputation de la Bourse de Francfort. La semaine dernière, Deutsche Börse a même changé ses règles pour permettre l'éviction rapide de la société.

Wirecard est la première entreprise cotée au Dax 30 à faire faillite. Plusieurs de ses dirigeants, dont le PDG Markus Braun, ont été arrêtés. Depuis ces révélations, la valeur de son titre a fondu de plus de 98% par rapport à son niveau du début d'année, perdant plus de 100 euros, à 1,35 euros.

Lire aussi : Scandale Wirecard : la gigantesque fraude de la fintech expliquée en 5 points