Bazooka et Hélicoptères

Ce n'est plus une lutte.

C'est la guerre.

Et les termes qu'on entend de plus en plus reflètent le changement d'ambiance.

Il faut combattre le ralentissement économique.

Il faut combattre la déflation.

Avec toutes les armes disponibles.

Et les banques centrales repartent à l'offensive.

BAZOOKA

C'est le terme le plus utilisé pour les annonces à venir de Mario Draghi qui va troquer, pour son départ, ses habits de dealer de coke monétaire, pour un uniforme de chef de guerre.

Qu'importe si ses baisses de taux et ses "quantitative easing" (le terme politiquement correct pour la planche à billets) n'ont pas fonctionné et que l'Europe s'approche à grands pas de la récession, qu'importe s'il a créé une addiction des traders et des investisseurs à l'argent gratuit, qu'importe s'il a provoqué l'éclosion de bulles partout, le voilà qui veut finir sa carrière de patron de la BCE avec une dernière offensive massive.

Son bazooka? Des nouvelles baisses des taux et un nouveau quantitative easing.

Monsieur "Whatever it takes" passe de la coke monétaire à la bombe financière nucléaire.

HELICOPTER MONEY

J'en ai déjà marre de ce sujet qui va occuper la une de tous les journaux économiques pour les mois qui viennent.

Vous savez de quoi il s'agit, on en a parlé : l'idée que les banques centrales doivent maintenant distribuer gratuitement de l'argent directement aux habitants du monde entier.

En gros, c'est Noël, tous les mois.

Qui paie ?

Ne posez pas la question, on vous répondra comme François Hollande quand il évoquait les dépenses publiques : c'est gratuit...Là ce n'est pas directement l'Etat qui paie mais les banques centrales.

Et petit à petit, tout le monde trouve cela génial.

Des adeptes de la redistribution aux ultra-capitalistes qui veulent à tout prix sauver la société de consommation...

Lire la suite sur MonFinancier.com

