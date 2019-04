En ce jour de 1er avril, inutile de se creuser la tête pour chercher une blague.

L'actualité pullule de poissons d'avril.

1ER AVRIL: LE BREXIT

Non.

Ce n'est pas un poisson d'avril.

Nous avons dépassé la date officielle du Brexit, le 29 mars, et personne ne sait ce qui va se passer.

Rappelons que le referendum a eu lieu le 23 juin 2016...

3 ans et nous sommes au point de départ.

CE N'EST PAS UNE BLAGUE

Theresa May envisage de représenter son plan de Brexit une 4ème fois alors qu'il a été rejeté 3 fois déjà!

Malgré ses échecs successifs, elle n'a toujours pas démissionné.

Et à dix jours de la nouvelle date de sortie, on évoque à nouveau un no-deal Brexit totalement chaotique.

Mais on envisage aussi la présentation au Parlement d'un soft Brexit.

En résumé, toutes les options sont sur la table.

C'EST VRAI : LA SLOVAQUIE

Un pays d'Europe de l'Est a choisi un Président libéral et non populiste.

Ou plutôt une Présidente.

Militante anticorruption.

Avec 58.38%.

Mais comme elle est novice en politique, elle sera au plus bas de sa cote de popularité dans deux ans maximum... Comme d'habitude.

Et la Présidente a peu de pouvoirs en Slovaquie, régime parlementaire.

Zut.

CE N'EST PAS UNE BLAGUE : LA RETRAITE

Nous allons vers une retraite à 65 ans.

Nul besoin d'ailleurs pour ce faire de repousser l'âge minimum de départ à la retraite.

Par le système de points que le gouvernement prépare et par la mise en place de malus très pénalisant en cas de départ avant 65 ans, vous n'aurez pas le choix.

Le problème c'est qu'on a le taux d'emploi des seniors le plus faible des grands pays développés...

CE N'EST PAS UNE BLAGUE:...

