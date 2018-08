Croissance française : Aie !

0.2% seulement de croissance pour le deuxième trimestre. Une vraie claque. On a donc la certitude que la croissance pour 2018 dépassera difficilement les 1.7. On attendait un ralentissement mais il est plus brutal que prévu et suscite des inquiétudes.

POURQUOI TANT DE BAISSE ?

La locomotive de la croissance française, c'est normalement la consommation des ménages. Et le boulet de la croissance française c'est normalement le commerce extérieur. Du côté du commerce extérieur, on est toujours aussi mauvais et ça ne s'arrangera pas. Mais pour ne rien arranger, la consommation des ménages a reculé (-0.1%). Les explications ne manquent pas (grèves, hausse de l'essence, hausse de la CSG, etc...).

UN COUP DE MOU OU UN RENVERSEMENT DE TENDANCE?

C'est trop tôt pour le dire. La consommation peut repartir. Un peu. La croissance peut rebondir au deuxième semestre. Un peu. Mais pour l'instant nous sommes loin des scores de croissance d'une vraie reprise économique comme on l'a connue en Allemagne ou comme on la connaît aux États-Unis...

ET PENDANT CE TEMPS LÀ AUX ÉTATS-UNIS

On a dû revoir la croissance du premier semestre à la hausse. 4.2%. Des taux qui font rêver. Et on ne voit pas encore de signes réels de ralentissement. 10ème année successive de croissance aux États-Unis...

Trump se vante d'avoir permis aux États-Unis de prolonger son cycle de croissance au-delà de ce qui était anticipé. Il n'a pas tort : ce sont les cadeaux fiscaux et le chômage bas qui alimentent la croissance.

Comparaison douloureuse avec la France.

LE DÉMENTI DU DÉMENTI DU DÉMENTI.

Le prélèvement à la source.

Ce n'est pas clair du tout.

Le "Canard" a évoqué un report.

Darmanin a démenti.

Mais une source de l'Élysée a précisé que Macron se donnait jusqu'au 15 septembre...

