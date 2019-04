Toujours aucun signe de retour de l'inflation. Malgré les milliers de milliards de dollars injectés depuis 10 ans par les banques centrales dans le système.

Malgré les tensions sur le marché du travail dans de nombreuses économies développées.

Et les taux baissent encore.

LA CHUTE DES TAUX EN EUROPE

Les taux long terme ont rechuté aux Etats Unis.

On s'attendait à voir la barre des 3% franchie sur les emprunts d'Etat à 10 ans cette année, le taux a lourdement chuté à 2.50%.

Mais c'est en Europe que la baisse est la plus spectaculaire.

L'Allemagne emprunte à nouveau à 10 ans à des taux négatifs.

La France emprunte à 0.30% malgré son déficit et le dérapage de sa dette.

MAIS C'EST EN EUROPE DU SUD

que la baisse est la plus spectaculaire.

L'Europe du Sud en quasi faillite en 2010 emprunte aujourd'hui sur les marchés à des taux ridiculement bas.

L'Espagne emprunte à 1% sur 10 ans!

Le Portugal légèrement au dessus, à 1.13%!

Rappelons que le Portugal empruntait jusqu'à 16.50% en janvier 2012.

La Banque Centrale Européenne et les banques centrales en général maintiennent leur dumping sur les taux et continuent à arroser les marchés de liquidités.

LA QUESTION QUI SE POSE

est: jusqu'où ?

Les Banques Centrales n'ont-elles aucune limite?

Peuvent-elles financer toute la dette des pays de leurs zones respectives ?

Réponse lundi: j'ai interrogé les économistes qui viennent régulièrement à C'est Votre Argent car je n'avais pas la réponse (quel teasing)...à Lundi donc.

C'EST PARTI

Les documents d'introduction en bourse (IPO) d'Uber ont été publiés hier.

Et ils apportent un éclairage passionnant sur le business model de la nouvelle économie uberisée.

Uber ne gagne pas d'argent.

Mais Uber déclare qu'il ne sait pas quand et même s'il en...

