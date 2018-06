Etats-Unis - Chine : l'escalade

Nouvelle surenchère dans le conflit commercial qui oppose les États-Unis avec la Chine.

Ce n'est pas encore tout à fait une guerre commerciale, mais ça commence à y ressembler.

LA SURENCHÈRE DE DROITS DE DOUANE

Les États-Unis se préparent à imposer de nouvelles taxes de 10% sur 200 milliards d'importations chinoises. C'est la réaction à la taxation par les Chinois de 34 milliards d'importations agricoles américaines. Qui elles mêmes étaient la réaction aux taxes de 25% sur 50 milliards d'importations chinoises. Et cette escalade ne va pas s'arrêter là. La Chine a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait répliquer à ces nouvelles taxes. Et les États-Unis ont annoncé qu'ils répliqueraient aussi en cas de mesures de rétorsion. Vous l'avez compris. On est dans la surenchère. Et cette fois cette surenchère n'est pas que verbale.

PAS ENCORE LA GUERRE TOTALE

On n'est pas encore dans une guerre commerciale. Les ponts ne sont pas totalement rompus entre la Chine et les États-Unis. Trump se dit toujours prêt à négocier. Et les Chinois ne veulent pas d'un affrontement mais ils ne savent plus comment gérer ce président qui se dit un jour ami de leur leader et qui le lendemain lance une salve de taxes à l'importation. Trump met la pression. Il veut négocier. Mais il veut négocier en position de force. Son but n'est évidemment pas de réduire le déficit commercial avec la Chine à court terme mais d'adresser un message clair aux Américains avant les élections de mi-mandat sur le fait qu'il respecte ses promesses électorales.

LES MARCHÉS DOUTENT MAIS VEULENT CROIRE EN TRUMP

Et les marchés réagissent mal. L'Asie décroche ce matin. On sent que les investisseurs ne savent pas comment réagir. Ils ne croient pas à une vraie guerre commerciale. Mais eux...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct