L'inflation inquiète plus Wall Street que les Bourses européennes

Les risques d'inflation, dont les chiffres seront publiés dans trois jours, semblent préoccuper bien plus les Américains que les Européens si l'on en juge par le comportement des investisseurs. De ce côté-ci de l'Atlantique, c'est l'optimisme, avec une belle euphorie automobile (BMW, Daimler, Rolls-Royce, Stellantis...) et le bond du labo Moderna (+7%). Mais de l'autre côté, la frilosité règne: le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500... tous trois perdaient des points à l'ouverture de la Bourse de New York.

AFP 07 Juin 2021, 18:00 4 mn

Ce lundi 7 juin, le secteur automobile s'envole: à Francfort, Continental (+2,92% à 132,44 euros) et BMW (+1,44% à 95,76 euros) profitaient de notes positives d'analystes de banques, et Daimler grimpait de +0,85% à 80,22 euros. À Paris, Stellantis (+1,62% à 17,43 euros) poursuivait sa hausse entamée la semaine dernière. À Londres, Rolls-Royce (+2,87% à 110 pence) affichait une belle remontée. (Crédits : JORGE SILVA)