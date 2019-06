L'accord avec le Mexique

Il n'y aura pas, pour l'instant, de droits de douane sur les importations Mexicaines.

Les Etats Unis et le Mexique sont parvenus à un accord.

Un accord sur l'immigration.

Trump explique dans un de ses multiples tweets d'hier, que la teneur de l'accord sera révélée dans les jours qui viennent et que c'est un deal...exceptionnel...

EST CE QU'IL A GAGNÉ?

On ne connaît pas encore les détails de l'accord.

Mais Trump se réjouit déjà de constater que le Mexique a déjà déployé 6000 membres de la Garde Nationale le long de la frontière et que les "immigrés illégaux d'Amérique Centrale" sont désormais retenus au Mexique.

Une victoire absolue selon lui.

Il faudra attendre de voir les détails de l'accord, et de voir s'il sera respecté par le Mexique, mais également par Trump qui a pris la fâcheuse habitude de ne pas respecter les deals qu'il a négociés.

EN ATTENDANT...

les investisseurs applaudissent.

Ils sont rassurés.

Il n'y aura pas de droits de douane avec le Mexique.

Et cela pourrait même être pour les marchés le signe que les Etats Unis sont prêts à des compromis et qu'ils seraient donc prêts à se mettre d'accord avec la Chine.

On n'en est pas là mais en attendant les investisseurs replongent dans l'euphorie.

ONE AND ONLY

Amazon continue sa progression.

Le leader de l'e-commerce écrase tout sur son passage.

Et cette semaine une nouvelle étape a été franchie.

Amazon est devenue la "marque la plus puissante du monde" selon le cabinet Kantar.

Elle est passée devant Google tombant de la 1ère à la 3ème place.

Apple reste 2ème.

La valeur de la marque seule est estimée à 315 milliards de $.

ET NOUS?

Louis Vuitton est 22ème

Chanel 31ème

Hermès 37ème

Le luxe, rien que...

