La France emprunte gratuitement

Oui.

Vous avez bien lu.

Le 18 juin 2019 est une date historique pour les finances de la France.

Pour la première fois, la France a un taux d'emprunt de zéro sur 10 ans.

Zéro.

Prenez quelques secondes de recul pour réaliser ce qu'il se passe.

UN AUTRE MONDE

Hier les taux d'emprunt en Europe ont chuté lourdement.

À 10 ans la France emprunte à zéro, et elle empruntera bientôt à des taux négatifs, l'Allemagne elle REÇOIT 0.34% pour EMPRUNTER à 10 ans.

Oui, vous l'avez compris, tout ça n'est pas normal;

Nous sommes entrés dans une phase où les banques centrales jouent aux apprentis sorciers.

CE QUI EST TROUBLANT

c'est que les banques centrales, hier la Banque centrale européenne, sortent l'artillerie lourde, taux zéro ou négatifs et nouveaux quantitative easing, c'est-à-dire injections massives de liquidités, alors que, sur papier, il n'y a pas de crise économique ni de crise financière.

Pas de récession.

Pas de faillite bancaire.

Pas de faillite d'un état.

Nous ne sommes ni en 2008, ni en 2009.

Et pourtant les banques centrales ont recours à des mesures aussi extraordinaires qu'au cœur de la plus importante crise depuis 1929.

POURQUOI LES BANQUES CENTRALES PANIQUENT-ELLES...

alors qu'il n'y a pas de "crise"?

Pour une raison simple.

Malgré des taux zéro ou négatifs, malgré des milliards de milliards injectés, la croissance économique ralentit et l'inflation ne décolle toujours pas.

Pourquoi ?

Parce que les forces déflationnistes STRUCTURELLES sont massives.

La démographie.

La technologie.

La révolution sociétale avec l'attrait pour la déconsommation et donc la décroissance.

LE PARADOXE

Les marchés.

Ils s'enflamment.

Ils sont heureux qu'on ouvre à nouveau les vannes de l'argent gratuit.

Ils ne se disent pas que l'argent gratuit est le symptôme d'une crise profonde de l'économie capitaliste...

