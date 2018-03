La manne fiscale américaine

On commence à avoir des indications sur l'utilisation des gains fiscaux par les entreprises américaines.

DÉLUGE D'ARGENT POUR LES ACTIONNAIRES

La baisse historique des impôts et le rapatriement d'une partie du cash stocké à l'étranger va faire pleuvoir un déluge d'argent sur les entreprises américaines. Merci Donald Trump. Si certaines entreprises ont fait des annonces volontairement spectaculaires sur des augmentations de salaires ou des chèques pour leurs employés, la masse d'argent gagné risque de revenir directement dans les poches des actionnaires. Et on commence à avoir des chiffres qui sont spectaculaires.

DIVIDENDES ET RACHATS D'ACTIONS

Sous quelle forme cet argent revient-il aux actionnaires ? Les deux formes directes classiques sont évidemment les dividendes. Et les rachats d'actions par la société, des shares buybacks. Une entreprise rachète ses propres titres à ses actionnaires et donc l'argent tombe dans la poche des actionnaires.

On parle d'un total estimé entre ces deux formes de cadeaux aux investisseurs de plus de 1000 milliards de dollars pour l'année. C'est colossal. Dont 650 milliards de rachats d'actions selon Goldman Sachs, 800 milliards selon JP Morgan. Une flambée puisque le montant des rachats d'actions en 2017 était de 400 milliards de dollars. C'est donc là que va aller la plus grande partie cette année du bonus fiscal. Les estimations sur le montant des dividendes lui s'envole au-dessus des 500 milliards de dollars. Un déluge.

LES AUTRES BÉNÉFICIAIRES

On a évidemment aussi une augmentation des investissements. Selon les estimations une augmentation de plus de 10% pour les investissements des entreprises et pour la recherche et développement. Bien mais rien de spectaculaire. ET évidemment ces montants colossaux qui vont aux actionnaires relancent le débat sur le partage salariés/actionnaires. Certains instituts pensent que 6% seulement du bonus fiscal ira aux salariés. Des montants qui...

