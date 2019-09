Le nouvel indice

L'indice "Volfefe".

Lancé par JP Morgan.

Un indice qui a pour vocation de mesurer l'impact des tweets de Trump sur les marchés, et en particulier les marchés de taux d'intérêt.

Vaste tâche.

POURQUOI VOLFEFE?

En 2017, en pleine nuit, Trump publiait un tweet incompréhensible "Despite the constant negative press covfefe..."

Probablement une erreur de frappe ou de correction automatique avec le mot "coverage".

Cette erreur a donné lieu à l'époque à une vague de tweets humoristiques et parodiques...

D'où le nom de l'indice JP Morgan mélange de VOLatility et de CovFEFE.

Vous savez tout.

QUE DIT L'INDICE ?

Que les tweets de Trump ont un vrai impact sur la volatilité des marchés.

Ça, on pouvait l'imaginer.

En particulier ses tweets sur la guerre commerciale, sur la Chine et sur la Banque centrale américaine et son patron Jay Powell.

L'indice Wolfefe est passé de 0.05% (l'impact sur les taux à 10 ans américains) à 0.1%.

Sur 4000 tweets publiés pendant les horaires de marchés, 146 ont fait bouger les marchés.

En conclusion, si vous voulez faire du trading, mieux vaut suivre le compte twitter de Donald Trump.

BORIS JOHNSON

pense maintenant qu'il va parvenir à arracher un deal de Brexit à l'Union Européenne avant la deadline du 31 octobre.

Le Parlement britannique a donc momentanément fermé ses portes hier jusqu'au 14 octobre.

Et Johnson va devoir trouver une solution pour éviter le no deal, illégal, et le report, qu'il a juré de ne jamais demander.

The Clock is ticking.

LE MOT DU JOUR

Activiste.

Les fonds activistes sont ces fonds qui entrent dans le capital d'une société cotée qu'ils pensent sous-valorisée du fait d'un mauvais management ou d'une mauvaise stratégie, industrielle ou financière.

Ils entrent dans le capital pour secouer le cocotier et...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct