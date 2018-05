Le pétrole marque une pause

Après des semaines de hausse ininterrompue, le pétrole s'est replié hier. C'est l'annonce d'une rencontre hier entre les ministres de l'énergie saoudien et russe et une déclaration du Russe sur un possible assouplissement des quotas de production qui a provoqué cette détente sur les marchés

LES QUOTAS

Des quotas mis en place en janvier 2017 et systématiquement renouvelés et respectés depuis. C'est la mise en place de ces quotas qui a permis au pétrole de rebondir spectaculairement. Le brut a dépassé les 70 dollars, le brent a frôlé les 80 dollars.

POURQUOI ASSOUPLIR LES QUOTAS MAINTENANT ?

L'Arabie Saoudite, l'OPEP et la Russie profitent largement de la hausse du pétrole. Lors de la mise en place des quotas, l'Arabie Saoudite visait une stabilisation du pétrole au-dessus des 50 dollars, puis au-dessus des 60 dollars.

Seulement voilà, du fait de la reprise de la croissance économique mondiale et de la hausse de la demande, du fait des tensions géopolitiques et de la baisse de l'offre iranienne et vénézuélienne, le pétrole a largement dépassé les objectifs qu'avaient fixés les Saoudiens. Et ça devient un problème. Une hausse trop forte du cours du pétrole pourrait avoir un impact négatif sur la consommation, éventuellement même ralentir la croissance dans certains pays, et pourrait donc provoquer dans un deuxième temps une rechute des cours du pétrole.

LA POSITION AMBIGÜE DES ÉTATS-UNIS

D'un côté la hausse du pétrole favorise les États-Unis dont la production pétrolière ne cesse d'augmenter. Elle favorise notamment les producteurs d'un pétrole de schiste de plus en plus rentable. Mais d'un autre côté, une hausse trop forte du pétrole entraîne une flambée du prix de l'essence. Et ça c'est un problème pour Donald Trump qui ne veut pas d'une baisse de pouvoir d'achat des consommateurs américains en...

