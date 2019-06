Les élections Américaines

Trump lance officiellement sa campagne présidentielle aujourd'hui.

Préparez vous.

Jusqu'à Novembre 2020, une question va nous occuper, tous les jours, jour après jour: Trump sera t'il réélu?

LA FLORIDE

On le sait déjà.

Il le sait déjà.

La Floride sera déterminante dans la course à la présidence.

Il a donc décidé de lancer sa campagne à partir d'Orlando...tout près du parc d'attractions Disney...

20,000 personnes attendues.

La Floride l'a aidé à gagner en 2016.

Et il espère qu'elle fera de même en 2020.

Les démocrates vont tout miser sur la communauté latino de Floride.

Mais Trump peut compter sur l'aide du sénateur Marco Rubio.

LE DINER

Si vous vouliez le soutenir, il n'est pas trop tard...

Il organise un dîner de levée de fonds pour sa campagne après le meeting.

Pour y participer, il vous suffira de payer...250,000$.

Selon les sondages, le seul candidat démocrate qui peut le mettre en difficulté, c'est Joe Biden.

Trump-Biden, une affiche déprimante.

LE TYCOON DU JOUR

Patrick Drahi.

Il a lancé, avec sa holding familiale, une offre généreuse (prime de 61% par rapport au dernier cours de bourse) sur la maison d'enchères Sotheby's, challenger de Christies (qui appartient à Pinault).

3.7 milliards de dollars.

L'explication de ce move par les medias: "Patrick Drahi est un passionné d'art contemporain".

POURQUOI UN AFFRONTEMENT AVEC L'IRAN EST POSSIBLE

L' Iran est le seul "ennemi" avec lequel les Etats Unis peuvent aller jusqu'à l'affrontement.

La guerre totale non.

Mais une bataille oui.

Les Etats Unis ont encore diffusé des documents prouvant la responsabilité de l'Iran dans les attaques de pétroliers (on est un peu vaccinés sur les "preuves" américaines depuis la prestation de Colin Powell à l'ONU sur l'Irak).

Et l'Iran vient d'annoncer qu'elle allait dépasser les limites du deal...

