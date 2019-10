Les Maîtres de l'Univers

J'ai peut-être trouvé la raison pour laquelle les marchés sont déconnectés de la macroéconomie.

Il y a les taux d'intérêt négatifs bien sûr et le TINA," there is no alternative": pas d'autre choix que d'investir en Bourse avec des taux si bas.

Mais cette explication ne me satisfaisait pas complètement.

Celle-ci me convient mieux : les machines ont pris le pouvoir à Wall Street.

FORGET GORDON GEKKO

C'est avec cette phrase que The Economist commence son dossier spécial consacré à la prise de pouvoir des ordinateurs à Wall Street.

Les chiffres sont frappants.

Les fonds gérés par des systèmes informatiques représentent 35% de l'intégralité de la Bourse américaine, mais 60% de la gestion institutionnelle et 60% de l'activité de trading.

Pour la première fois dans l'histoire de Wall Street, l'encours des fonds indiciels et des trackers (ETF), la gestion passive, a dépassé la gestion active, les fonds gérés par des humains.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Et les ordinateurs deviennent de plus en plus autonomes.

Si la grande majorité des modèles informatiques est conçue par un esprit humain, de plus en plus de programmes sont autonomes grâce à l'intelligence artificielle.

Et c'est particulièrement sensible dans le trading à haute fréquence qui représente une très large partie des 7 milliards d'actions traités quotidiennement sur les marchés américains pour un montant de 320 milliards de $.

De plus en plus de hedge funds, ces fonds spéculatifs que les Soros et autres avaient rendus célèbres, ont opté pour la gestion algorithmique.

LES CONSÉQUENCES

On ne les connaît pas encore.

On n'a pas encore vécu de grand krach, ni de vraie panique sur les marchés.

Ces nouveaux maîtres de l'univers ont tendance à amplifier les mouvements, à pousser les valorisations de certaines entreprises à des niveaux spectaculaires sans "état d'âme".

Pour...

