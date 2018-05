Les marchés sous pression

Après des semaines de hausse ininterrompue, les marchés marquent une pause et se replient. Repli technique pour l'instant, on ne peut pas parler de retournement de tendance.

En cause, l'incertitude sur le sommet États-Unis - Corée du Nord, l'agitation sur les marchés émergents, notamment en Turquie, et la situation politique en Italie.

PAS SÛR

que le sommet entre Trump et le dictateur coréen ait lieu. C'est Trump qui le dit maintenant. Certes, les préparatifs continuent mais, dans cette dernière ligne droite, le bras de fer continue. Il y a certainement une part de bluff et de négociation dans tout ça mais les marchés ont tout de même vu le verre à moitié vide. À suivre donc dans les jours qui viennent.

LA TURQUIE DANS LA TOURMENTE

"Si je gagne les élections, je prendrai le contrôle de la Banque centrale et de la politique monétaire". Cette déclaration d'Erdogan il y a quelques jours n'a pas plu du tout aux marchés qui ont vendu massivement la Livre turque. Une Livre turque en chute libre. Hier, la Banque centrale turque a dû relever significativement ses taux d'intérêt pour stopper la chute.

ET EN PLUS L'ITALIE

C'est avec réticence que le président italien a désigné Giuseppe Conte comme président du Conseil, un président du Conseil inconnu du grand public dont le CV a été bidonné. On attend maintenant avec inquiétude la nomination du gouvernement, et notamment du ministre des Finances qui pourrait être un anti-européen farouche. Rajoutez à cela un programme gouvernemental particulièrement généreux et absolument pas financé et vous comprenez facilement pourquoi les marchés italiens sont sous pression, notamment les emprunts d'État italiens et les actions des banques italiennes.

ITALIE SOUS PRESSION, MAIS PAS DE PANIQUE ENCORE

Sous pression mais on ne peut pas...

