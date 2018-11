Les paradoxes des épargnants français

Ce n'est pas nouveau, les épargnants français sont les champions de la prudence. Une récente étude menée par AXA IM l'a encore démontré. Elle va même plus loin et montre toute l'incohérence des épargnants français en termes de profil de risque, d'objectif de rendement et de placements privilégiés.

TROP PRUDENTS

On reproche souvent aux épargnants français d'être trop prudents par rapport aux autres pays. Et notamment les jeunes.

Dans la théorie financière, plus l'horizon de placement est éloigné, plus on doit investir dans des produits de long terme, risqués, pour obtenir de la performance.

Un investisseur de 40 ans au profil équilibré va par exemple avoir 40 % de son allocation placés sur des fonds investis en actions, quand un retraité de 70 ans sera plutôt investi à 10 % dans ce type de fonds.

Or, le portefeuille type des Français de 31 à 39 ans contient 57% de liquidités, 11% d'actions, 14% d'obligations, 18% d'immobilier (hors résidence principale).

Pour les plus de 55 ans l'allocation-type est composée ainsi : 68% de liquidités, 13% d'actions, 7% d'obligations, 12% d'immobilier.

« Dès 30 ans, les Français investissent comme s'ils en avaient 60 », dit l'étude.

TROP AMBITIEUX

75% des Français préfèrent ne rien gagner plutôt que de prendre le risque de perdre.

Ça peut se comprendre, surtout après le mini krach boursier qu'on a eu le mois dernier.

Mais le véritable problème, c'est que cette grande prudence ne colle pas avec leurs ambitions sur les objectifs de rendement

70 % des épargnants espèrent une performance annuelle moyenne de leurs placements d'au moins 5 %. Ils sont même 30% à attendre un gain annuel de 10 % ou plus.

Mais si on ne veut pas prendre de risque, on ne peut pas espérer atteindre 5% de performance. On ne peut qu'espérer une performance nette autour des...

