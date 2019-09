Même pas mal

Je crois que je n'ai jamais vu ça.

J'ai pourtant cherché dans mes souvenirs de marchés.

Mais je pense que ça n'est jamais arrivé.

Un évènement majeur comme le "choc" pétrolier d'hier et une réaction de marchés aussi limitée.

10% ET 1%

Le pétrole a flambé hier.

De plus de 10%.

Avec une rupture majeure d'un des circuits principaux de distribution mondiale.

Et un risque d'affrontement entre les deux puissances de la région : l'Iran et l'Arabie Saoudite.

Et les marchés ont baissé, certes.

Ils ont baissé mais ils n'ont pas paniqué.

Ils ont baissé d'un petit pourcent alors qu'ils tutoient leurs records historiques aux États-Unis.

2019 ANNÉE DE TOUS LES DANGERS

et pourtant...

On aura tout eu ou presque cette année.

La guerre commerciale.

Les crises politiques comme le Brexit.

Le ralentissement économique, voire la récession dans certaines zones.

Et maintenant un choc pétrolier.

Mais la performance des indices boursiers reste très élevée.

À ce jour.

Et c'est troublant.

L'EXPLICATION?

Je n'en vois qu'une.

Et elle ne me satisfait pas pleinement.

L'absence d'alternative dans un monde où les taux sont de plus en plus négatifs.

C'est un peu court mais je ne vois rien d'autre.

FINALEMENT TRUMP

ne fait jamais rien.

Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les investisseurs ne paniquent pas pour l'instant.

Il aboie, beaucoup, sur Twitter mais il ne mord pas.

Il désigne un "ennemi" avec qui il est prêt à en découdre puis il lui tend la main.

Il nous a fait le coup avec Rocket Man en Corée du Nord.

Avec Xi Jinping en Chine.

Et avec l'Iran.

Il a finalement tellement peur de faire baisser la Bourse ou de provoquer un ralentissement de l'économie qu'il ne fait rien.

LA SEULE...

