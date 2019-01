Ce n'était pas une défaite.

C'était une déroute.

432 voix contre et seulement 202 voix pour le plan Brexit de Theresa May.

Now what?

LE REPORT

Le 29 mars, en théorie, la Grande-Bretagne doit sortir de l'Union Européenne.

Elle n'est évidemment pas prête.

Elle va donc demander un report aux Européens. Il n'y a pas d'autre solution.

ET ENSUITE ?

Trois possibilités principales:

- No deal Brexit: la Grande-Bretagne sort sans deal de l'Union Européenne. Totalement improbable

- Élections anticipées

Le Parlement va débattre et voter sur la motion de censure déposée par le Labour de Corbyn. Elle a peu de chances d'aboutir.

Mais Theresa May peut tout de même démissionner et provoquer des élections anticipées.

- Deuxième referendum

Probabilité de plus en plus forte.

Même l'Union Européenne le souhaite sans le dire et ne va donc pas faire de concessions à la Grand- Bretagne pour obtenir un bon deal de sortie.

LA DÉMOCRATIE EN CRISE

Sujet de réflexion pour la journée...

En Grande Bretagne, les électeurs ont voté pour le Brexit mais finalement il n'aura peut-être pas lieu.

En France, les électeurs ont voté pour un Président et pour son programme, mais on doit tout de même organiser un référendum car le "peuple" n'accepte pas son propre choix électoral...

Je ne parle évidemment pas de l'Italie, la Russie, les États-Unis et j'en passe.

CE QU'ON NE CONNAIT PAS EN FRANCE DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS

Un excédent budgétaire.

Excédent.

Quand on dépense moins qu'on ne gagne.

Et quel excédent.

1.7% du PIB.

L'Allemagne affiche une excédent budgétaire record.

Et les partis politiques se disputent pour savoir comment le dépenser.

Un problème de riches...

7 HEURES

Macron est resté près de 7 heures à dialoguer.

Avec 600 Maires réunis à...

