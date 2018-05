Pas de grande réforme de l'épargne

Les mesures annoncées dans les derniers jours sur la réforme de l'épargne ne vont pas révolutionner l'épargne. Ce sont plutôt des mesurettes. Le gouvernement a choisi de ne pas s'attaquer de front au sujet de l'épargne pour l'instant. Il y a d'autres priorités pour lui.

DES AMÉNAGEMENTS, PAS UNE RÉFORME DE L'ÉPARGNE

Le gouvernement veut ré-orienter l'épargne des ménages vers des actifs plus risqués. Moins d'immobilier, moins de fonds en euros dans les contrats d'assurance-vie, plus d'actions et d'investissements dans les entreprises. Mais ce qui a été annoncé, comme par exemple la énième tentative de relancer le contrat d'assurance-vie eurocroissance, un contrat d'assurance-vie avec une part de risque plus grande et une garantie en capital à long terme, a peu de chances de changer la mentalité des épargnants français qui préfèrent privilégier la sécurité.

MÊME SUR L'ÉPARGNE RETRAITE

le grand soir n'est pas pour maintenant. Certes l'annonce de la portabilité des produits d'assurance retraite comme le Madelin, le Perp, le Perco et l'article 83 est un plus tout comme la possibilité de sortir en capital ou en rentes et pas simplement en rentes, sont des avancées, appréciables, mais là encore on est loin d'une grande réforme.

DÉBAT SUR L'EXIT TAX

Suite. Macron a donc confirmé sa volonté de supprimer l'exit tax. Les Échos publient un dossier sur les derniers chiffres connus de départs fiscaux. Ces chiffres...

