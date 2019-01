Pas de hausse des taux

Mario Draghi a tiré la sonnette d'alarme.

Il est inquiet.

L'économie de la zone euro ralentit.

Et cela pourrait durer, voire s'accentuer.

En cause, le Brexit, la guerre commerciale et la volatilité des marchés financiers.

Conséquence directe: la BCE ne va pas relever ses taux avant longtemps.

LE RISQUE

Il y a encore quelques semaines, la BCE observait les signes de reprise pour envisager à moyen et long terme une éventuelle remontée des taux d'intérêt.

Changement de cap.

Total.

Le risque maintenant c'est le "downside".

Mario Draghi déclare : "We were unanimous about acknowledging the weaker momentum and changing the balance of risk for growth".

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES EUROPÉENS

se suivent et se ressemblent.

Et ils pointent tous vers un ralentissement prononcé de l'économie de la zone euro.

Avec un ralentissement particulièrement marqué en Allemagne.

La BCE est prête à réagir, traduisez "injecter à nouveau des liquidités" si la situation continue à se dégrader.

Conséquence directe: l'euro a décroché.

À 1.13 $.

AIE

Au Venezuela, aucun changement de régime ne pourra se faire sans l'appui de l'armée.

Une armée dont le sort de nombreux responsables est lié au régime, pour cause de corruption.

Hier, une batterie de généraux dont le nom figure sur la blacklist des États-Unis ont réaffirmé leur soutien à Maduro.

3h15

Macron a fait une visite surprise.

Il a animé un débat citoyen dans la Drôme.

Et il a répondu pendant 3h15 à toutes les questions.

Il continue sa tournée.

Après avoir rôdé son one man show avec les maires.

QU'EST-CE QU'IL DIT LE MONSIEUR DEBOUT AU MILIEU ?

Que la taxe d'habitation devrait être supprimée pour tout le monde même pour les salauds d'aisés.

Qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche.

Qu'il...

