Pétrole : une semaine après

Il y a une semaine, le pétrole s'envolait.

De 10%.

Après des attaques de drones sur les installations saoudiennes.

Les marchés ont peu réagi.

Le pétrole a rebaissé.

Mais une semaine après, les enseignements de ces évènements sont nombreux.

UN AUTRE MONDE

On n'avait pas vu un évènement similaire sur le marché du pétrole depuis 1990.

Mais en 30 ans tout a changé.

Et une chose en particulier.

Les États-Unis.

Les États-Unis dépendants du pétrole du Golfe en 1990 et donc des États-Unis interventionnistes.

Les États-Unis premiers producteurs de pétrole et exportateurs de pétrole aujourd'hui et donc des États-Unis isolationnistes.

CA CHANGE TOUT

Les États-Unis se désintéressent de la région.

Et c'est frappant.

Malgré les preuves qui s'accumulent contre l'Iran, les États-Unis ne réagiront pas militairement.

Ils envoient quelques soldats, pour le spectacle, mais pas question de risquer des vies américaines, l'opinion publique est contre, Trump aussi.

Et ils misent tout sur les sanctions.

Des sanctions dont l'efficacité est discutable.

Pour tous les "ennemis" des États-Unis, et de Trump, en particulier, la réaction des États-Unis cette semaine est un signe de faiblesse.

POUR L'ARABIE SAOUDITE

Ces évènements aussi sont déterminants.

Ils illustrent plusieurs points clés:

1. Malgré des milliards de dollars dépensés, l'Arabie Saoudite n'est pas capable de se défendre, ni de défendre ses installations pétrolières

2. L'Arabie Saoudite sait, depuis cette semaine en particulier, mais elle s'en doutait avant, qu'elle ne peut plus vraiment compter sur les États-Unis, son allié "historique".

3. L'Arabie Saoudite voit son grand projet d'introduction en Bourse de sa compagnie pétrolière, l'Aramco, mis à mal par ces attaques. Or, cette introduction en Bourse est un élément essentiel de la stratégie de diversification économique par rapport au pétrole, la stratégie d'un MBS de plus en plus affaibli.

