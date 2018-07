Sur le toit du monde

Sacre bleu ! Depuis ce dimanche soir historique, la France a la tête dans les étoiles, propulsée au firmament de la planète football. Les footeux, les grincheux ou bien les taiseux verront leur journée rythmée par ce fabuleux épilogue de cette épopée russe. D'ailleurs toutes les unes françaises sont consacrées à ce deuxième sacre des Bleus en Coupe du Monde.

L'AXE FRANCO-ALLEMAND

La France décroche sa deuxième étoile de championne du monde de son histoire après sa victoire contre la Croatie 4-2 en finale de la Coupe du monde de football 2018. La sélection tricolore succède ainsi à la Mannschaft. Bonne nouvelle, la coupe dorée reste en Europe, et surtout revient dans l'Hexagone 20 ans après un premier sacre à domicile. Bravo les Bleus !!!

FRANCE 98 VS FRANCE 2018

Les premières prévisions sur les retombées économiques de la Coupe du Monde de Football arrivent dans 5...4...3...2..1...0. Quoi de mieux qu'une bonne victoire des Bleus pour réveiller le moral des Français et une croissance atone. Finalement, le gain économique de cette deuxième étoile risque d'être marginal contrairement aux déclarations de Bruno Le Maire. D'une part, la reine des compétitions du ballon rond ne s'est pas déroulée en France, et d'autre part le contexte économique était bien différent. La croissance culminait à 3,6% il y a 20 ans du fait d'un alignement de planètes exceptionnel.

GROSSE CASSEROLE

Si Didier Deschamps est connu pour sa chance légendaire, une société inconnue il y a encore quelques jours, risque bien de connaître des jours difficiles. La Croatie n'était pas la seule à croire à son sacre, Vatti une entreprise chinoise devait être à fond derrière la sélection au damier. Ce fabricant d'électroménager de cuisine et sponsor de l'équipe de France de football, s'était engagé à...

