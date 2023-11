GNL : le Qatar signe un second méga-contrat d'approvisionnement avec le chinois Sinopec

QatarEnergy a annoncé samedi la signature d'un second contrat de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) avec le chinois Sinopec d'une durée de 27 ans. Le premier, accord, conclu en novembre 2022 pour une durée similaire -« la plus longue de l'histoire du GNL » se targuait le Qatar à l'époque- comprenait la livraison de quatre milliards de tonne de GNL par an vers la Chine. Le nouvel accord porte quant à lui sur la livraison de trois millions de tonnes de GNL par an à Sinopec, qui a également été associée à la deuxième phase du projet de développement du plus champ gazier au monde, a indiqué la compagnie nationale du Qatar dans un communiqué.

Sinopec, premier actionnaire asiatique de North Field East

Dans le cadre d'un accord conclu à Shangai, le géant chinois s'est vu octroyé une part de 5% dans une coentreprise d'une capacité de six millions de tonnes par an dans le projet Nord Field South (NFS), selon le communiqué. Le richissime émirat du Golfe est l'un des principaux producteurs de GNL au monde avec les Etats-Unis et l'Australie. Les pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont ses principaux clients, mais il est de plus en plus courtisé par les pays européens, en quête d'alternatives au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine.

En avril dernier, Sinopec était devenu le premier actionnaire asiatique dans le projet du North Field East (NFE), aux côtés notamment de TotalEnergies. NFE et NFS font partie du projet d'expansion du North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran.

L'accord de 2022 entre QatarEnergy et Sinopec avait été suivi par des contrats d'une durée similaire avec le français TotalEnergies, le britannique Shell et l'italien ENI. Reste à voir si ce sera de nouveau le cas.