GNL : après TotalEnergies et Shell, Eni signe un accord sur 27 ans avec le Qatar

Le Qatar multiplie les accords d'approvisionnement depuis quelques mois. Dernier signé en date, avec l'Italien Eni. « Des filiales de QatarEnergy et d'Eni ont signé un accord de vente et d'achat permettant de fournir jusqu'à un million de tonnes par an de GNL » à l'Italie, a affirmé le géant gazier de l'émirat du Golfe dans un communiqué, publié ce lundi 23 octobre. Il est précisé que les livraisons débuteront en 2026 pour une durée de 27 ans.

Le gaz proviendra du projet North Field East, dont la société italienne détient 3,125%, et sera livré au FSRU Italia, une unité flottante de stockage et de regazéification située dans le port de Piombino, en Toscane.

« Nous franchissons une nouvelle étape importante dans le renforcement de notre partenariat avec Eni », a déclaré le ministre qatari de l'Énergie et PDG de QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, cité dans le communiqué. « Nous continuerons à démontrer notre engagement envers les marchés européens en général, et le marché italien en particulier », a-t-il ajouté.

Annonce sur annonce

La semaine dernière et celle d'avant, ce sont le géant français TotalEnergies et le Britannique Shell, qui ont annoncé avoir signé chacun deux accords de fourniture de gaz avec QatarEnergy. L'État du Golfe leur fournira jusqu'à 3,5 millions de tonnes de GNL par an pendant également 27 ans. Les livraisons devraient, là aussi, commencer en 2026.

En juin dernier, un accord d'approvisionnement de GNL sur une durée de 15 ans a été conclu avec le Bangladesh. Il prévoit la fourniture à ce pays de 1,5 million de tonnes par an à partir de janvier 2026. Le même mois, la China National Petroleum Corporation a aussi signé un accord pour une durée de 27 ans, portant sur quatre millions de tonnes de GNL par an. Il s'agissait du deuxième contrat d'approvisionnement entre le Qatar et la Chine, le premier (également quatre millions de tonnes sur 27 ans) ayant été signé par Sinopec, autre société publique chinoise, en novembre 2022. À l'époque, cet accord avait été présenté comme le contrat à la plus longue durée jamais conclu dans l'industrie.

+60% de production

Le richissime émirat du Golfe est aujourd'hui l'un des principaux producteurs de GNL au monde avec les États-Unis et l'Australie. Il compte asseoir davantage sa position. Pour ce faire, le Qatar veut accroître sa production de GNL de plus de 60%, afin d'atteindre 126 millions de tonnes par an d'ici à 2027. QatarEnergy a ainsi lancé début octobre les travaux de l'expansion du champ North Field. S'étendant sous le Golfe jusqu'aux eaux territoriales iraniennes, il est considéré comme le plus grand champ de gaz naturel au monde, renfermant environ 10% des réserves connues de la planète selon l'entreprise qatarie.

« Ce projet fait partie de notre stratégie visant à consolider la position du Qatar en tant que producteur mondial de GNL », soulignait sur X (ex-Twitter) Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar. Et son ministre de l'Énergie de renchérir : il s'agit d'un « bond en avant vers le leadership du pays dans le domaine de l'énergie », indiquait Saad Al-Kaabi.

Les pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, constituent le principal marché pour le gaz du Qatar. Le GNL est toutefois de plus en plus recherché par les pays européens, qui veulent réduire leur dépendance aux énergies russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

(Avec AFP)