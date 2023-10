Indonésie : Eni découvre un important gisement de gaz d'environ 140 milliards de m3

Belle découverte pour Eni. Le géant italien des hydrocarbures a annoncé avoir trouvé un gisement de gaz en Indonésie d'environ 140 milliards de m3, selon des études préliminaires. Il a été perforé à 5.025 mètres de profondeur sous 1.947 mètres d'eau, à travers le puits Geng North-1 dans le champ gazier de Ganal Nord, à environ 85 km de la côte orientale de Kalimantan, a précisé le groupe dans un communiqué ce lundi 2 octobre.

La future production journalière est évaluée entre 2,2 et 2,7 millions de m3. « La campagne d'exploration en cours, combiné aux récentes acquisitions, est en ligne avec la stratégie de transition d'Eni », qui vise à porter la part du gaz dans sa production à 60% d'ici 2030, contre environ 50% actuellement, a déclaré le groupe.

Une présence accrue en Indonésie

Eni est présent en Indonésie depuis 2001, où il gère un large portefeuille dans les domaines de l'exploration, du développement et de la production. Cette annonce intervient alors que le géant italien souhaite renforcer sa présence dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Ainsi en juillet, le groupe avait indiqué acquérir des participations d'un concurrent dans trois champs gaziers au large du pays.

Concrètement, Eni reprendra les parts détenues par l'américain Chevron (62%) dans les blocs Ganal PSC et Rapak PSC ainsi que sa participation (72%) dans Makassar Straits PSC, situés dans le bassin de Kutei, dans l'offshore oriental de Kalimantan (Ile de Bornéo). Sachant que le groupe italien détient déjà une participation de 20% dans les blocs de Ganal et de Rapak, qui font comme Makassar Straits PSC partie du projet de production de gaz en eaux profondes de l'Indonésie.

Eni avait par ailleurs annoncé fin juin l'acquisition pour 4,9 milliards de dollars du groupe énergétique britannique Neptune Energy, qui est également présent en Indonésie.

Un début d'année plombé par la baisse des cours

Eni a vu son bénéfice net chuter de 92%, à 294 millions d'euros au deuxième trimestre. Ce résultat, publié fin juillet, s'est révélé nettement inférieur au consensus des analystes du fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient sur un bénéfice de 1,63 milliard d'euros. Le bénéfice net ajusté - un indicateur scruté de près par les marchés car il exclut des éléments exceptionnels - a lui aussi fléchi, s'établissant à 1,93 milliard d'euros, soit une baisse de 49%.

À l'instar de ses concurrents, le groupe italien avait profité l'an dernier de la flambée des prix du gaz et du pétrole, due à la reprise économique post-pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eni avait affiché en 2022 un bénéfice net record de 13,8 milliards d'euros, son meilleur depuis plus de deux décennies, grâce à l'envolée des cours du gaz et du pétrole. Le scénario a été tout autre au deuxième trimestre 2023 : le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'est élevé à 78,39 dollars en moyenne sur cette période, soit une baisse de 31%.

Sous l'effet de la baisse des prix, le chiffre d'affaires du groupe italien a lui aussi reculé, de 38% à 19,59 milliards d'euros, inférieur là aussi aux attentes des analystes qui avaient tablé sur 27,25 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté a baissé de 42% à 3,38 milliards d'euros au deuxième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, Eni prévoit toujours un Ebit ajusté de 12 milliards d'euros, malgré la baisse des cours du pétrole.

(Avec AFP)