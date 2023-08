Côte d'Ivoire : l'italien Eni a démarré la production de pétrole et de gaz, un projet « zéro émissions »

Le « premier projet zéro émissions » en Afrique. C'est ainsi que Eni qualifie la production en Côte d'Ivoire de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine - la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. Située au large d'Assouindé (sud-est, à 82 km d'Abidjan), cette production, qui vient de débuter, s'appuie « sur les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions ». Celles restantes, selon Eni, seront compensées par différentes initiatives, « notamment la fourniture de fours améliorés aux communautés locales, qui éliminent la consommation de bois ou de charbon pour la cuisine ».

Lire aussiLa Norvège pourrait avoir découvert le plus grand gisement de gaz depuis dix ans

Pour Eni, cette production permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer « son rôle en tant que pôle énergétique régional pour les pays voisins ». Le pays dispose déjà, selon l'énergéticien, de l'un des systèmes électriques les plus étendus en Afrique de l'Ouest avec entre 10 à 20 % de sa production d'électricité exportée vers le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Togo et le Libéria.

Dans un premier temps, la production, gérée conjointement avec la compagnie pétrolière ivoirienne Petroci, sera assurée par une unité flottante capable de traiter 15.000 barils de pétrole par jour et environ 25 millions de pieds cubes par jour de gaz associé. Le démarrage de la phase 2 est prévu pour la fin de l'année 2024 et portera la production du champ à 50.000 b/j de pétrole et environ 70 millions de pieds cubes par jour de gaz. La troisième phase de développement vise à augmenter la production du champ jusqu'à 150.000 b/j de pétrole et 200 millions de pieds cubes par jour de gaz. La présence d'Eni en Côte d'Ivoire remonte aux années 1960. A part les deux blocs du champ Baleine, Eni dispose de quatre autres blocs en eaux profondes ivoiriennes, conjointement avec son partenaire Petroci.

Eni avait vu son bénéfice net chuter de 92% à 294 millions d'euros au deuxième trimestre, accusant le coup de la baisse des cours du pétrole et du gaz.

Les dirigeants d'Eni France convoqués par le gouvernement Quelque 100.000 clients français, selon le ministère de la Transition énergétique, ont été lésés dans leurs factures par Eni, qui s'est engagé à mettre en oeuvre « des mesures correctrices ». Les dirigeants d'Eni France, convoqués mercredi dernier par la ministre Agnès Pannier-Runacher, « ont reconnu des envois d'échéanciers erronés de facture à certains de leurs clients ayant renouvelé leurs contrats au second semestre 2022, notamment car ils ne reprenaient pas intégralement les mesures de protection gouvernementales », a indiqué le cabinet de la ministre, confirmant une information du Parisien. En réaction, la CGT Energie a dénoncé dans un communiqué ce qu'elle a qualifié de « jungle des prix » et « d'arguments mensongers » des fournisseurs alternatifs « pour attirer de nouveaux clients ».

(Avec AFP)