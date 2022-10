Après trois mois de ralentissement, l'inflation repart à la hausse en France à 6,2%

C'est une mauvaise nouvelle pour la France : l'inflation s'est accélérée sur un an en octobre à 6,2%, selon les données provisoires publiées vendredi par l'Insee. Elle avait pourtant enregistré un recul depuis trois mois passant de 6,1% en juillet sur un an à 5,9% en août, à 5,6% en septembre. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1,0%, après -0,6% en septembre. Cette estimation définitive doit être publiée mi-novembre par l'Insee.

Pourtant, dans sa note de conjoncture début octobre, l'institut avait indiqué s'attendre à un léger ralentissement de l'inflation en octobre avant un rebond en novembre et en décembre avec la fin de la remise à la pompe sur les carburants. La reprise de l'accélération a donc été finalement plus rapide selon la première estimation.

Il faut remonter à juin 1985, mois au cours duquel une hausse des prix de 6,4% sur un an avait été enregistrée, pour trouver un niveau d'inflation supérieur à cette première estimation.

Forte hausse des prix des produits alimentaires

Dans le détail, la hausse des prix des produits alimentaires, à laquelle les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus, est particulièrement forte en octobre, à 11,8% sur un an et même 16,9% pour les produits frais. Également responsables de l'accélération de l'inflation depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont de leur côté augmenté de 19,2% contre 17,9% en septembre et ce, malgré la prolongation de la ristourne à la pompe par le gouvernement.

Enfin, les produits manufacturés ont enregistré une hausse de 4,2% tandis que les prix des services (3,2%) et du tabac (0,3%) ont augmenté au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix de l'énergie rebondiraient, eux, dans le sillage des prix des produits pétroliers. Ceux des services seraient stables tandis que les prix de l'alimentation accéléreraient et ceux des produits manufacturés ralentiraient légèrement.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, augmenterait de 7,1%, après une hausse de 6,2 % en septembre. Sur un mois, il rebondirait de 1,3%, après -0,5% le mois précédent.

Hausse des taux de la BCE

Cette nouvelle intervient alors que la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé, la veille, une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt directeurs de 75 points de base. Un montant égal à celui du précédent relèvement en septembre. Le premier, en juillet, était de 50 points de base.

À compter du 2 novembre 2022, le taux de refinancement s'établira donc à 2%, celui du prêt marginal à 2,25% et celui de la rémunération de dépôt à 1,5%, a indiqué le communiqué de la BCE. L'objectif est, encore et toujours, de tenter de ralentir et réduire l'inflation qui atteignait, en septembre 10% sur un an dans la zone euro (les 19 pays à avoir adopté la monnaie unique), selon les chiffres d'Eurostat, contre 9,1% en août. Un bond qui s'explique par l'accélération encore de la hausse des tarifs de l'énergie mais aussi de ceux de l'alimentation.

Cette politique monétaire « vise à réduire le soutien à la demande et à éviter le risque d'un glissement à la hausse persistant des anticipations d'inflation », a confirmé la BCE dans son communiqué, jeudi.

Fort ralentissement de l'inflation en Espagne

De son côté, l'Espagne connaissait, elle aussi ce vendredi, les chiffres de son inflation pour octobre. Elle a fortement ralenti pour le troisième mois consécutif pour atteindre 7,3% sur un an, grâce à la baisse des prix de l'énergie, selon une première estimation publiée vendredi par l'institut des statistiques (INE).

Ce chiffre est inférieur de 1,6 point au niveau du mois de septembre (8,9%) et de 3,5 point à celui de juillet (10,8%), qui constituait un record depuis près de 38 ans, selon l'organisme public espagnol.

(Avec AFP)