Covid-19 : des mesures de restriction "perdureront" après le confinement

La France a dépassé mardi la barre des deux millions de cas confirmés de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. (Crédits : POOL)

La sortie du confinement sera "progressive", a prévenu, mardi à l'Assemblée nationale, le premier ministre Jean Castex. L'idée, précise le chef du gouvernement, est d'"éviter le stop and go" sanitaire et, par la même occasion, la possibilité d'un troisième confinement. Emmanuel Macron doit prendre la parole la semaine prochaine pour préciser les étapes et modalités de ce deuxième déconfinement.